El concejal de Promoción Económica, Óscar Durán, contestó ayer a las declaraciones hechas por el PSOE municipal, que calificó de “propaganda política” los carteles que el Concello ha difundido recientemente entre la hostelería y el comercio. “No puede dar lecciones quien no ha tenido ni una sola reunión, desde que empezó la pandemia, con los hosteleros y los comerciantes locales”, aseguró Durán, al tiempo que recordaba que todas las campañas que han impulsado desde el Concello se han hecho con el consenso de dichos sectores. “Si los socialistas no hablan con la hostelería, es obvio que no van a saber cuáles son sus problemas”, incidió el concejal.

“Desde el PSOE dicen que las ayudas son insuficientes, pero el Concello ahí está. Sin embargo, a la Diputación de Pontevedra no se le ve ni se le espera”, continuó afirmando Durán. El edil estradense remarcó que las ayudas recibidas por la entidad provincial “han sido pocas” en comparación con las dirigidas a otros concellos de la provincia.