El Centro Integral de Saúde (CIS) de Lalín comenzará a funcionar a finales del próximo año o comienzos de 2023 si se cumple el plan de obra anunciado ayer de nuevo en el acto protocolario de colocación de la primera piedra de la infraestructura sanitaria. En la parcela municipal de Alto de Vales (15.000 m2) la empresa Construcciones Ramírez levantará un inmueble en el que se concentrarán los servicios sanitarios públicos del municipio y su comarca en una edificación que contará con una superficie de 5.500 metros cuadrados, que supone una inversión de algo más de 9 millones de euros.

El alcalde, José Crespo, apuntó en su intervención que será preciso reservar medio millón de las cuentas municipales para desarrollar la urbanización de los terrenos, dinero que dio por empleado pese a que se trataba de un complejo asistencial del que se beneficiarán los vecinos de la comarca y no solo los lalinenses. “Algo quedará aquí”, dijo, en alusión al impacto económico que este servicio podría traer para la localidad. Respecto al coste de urbanización, la cantidad que se había barajado y, en principio la reservada por el Concello para este fin, ascendía a 375.000 euros, mientras que el proyecto básico y de ejecución de la obra estimaba 300.416 euros.

Helipuerto

“Fame que espera chea non é fame”. Fiel a su estilo refranero, el mandatario local resumió con estas siete palabras los años de espera por la materialización de un proyecto vital para la atención sanitaria del municipio. En presencia de representantes de la adjudicataria, dijo que la disposición de la empresa desde el primer momento le hace pensar que el proyecto de ejecución será perfecto. Ante los conselleiros de Sanidade (Julio García Comesaña), Infraestruturas (Ethel Vázquez) y Cultura (Román Rodríguez) el primer edil manifestó su deseo de que en una parte de la parcela pudiese ubicarse un helipuerto una vez que el núcleo urbano no dispone de una instalación de estas características. En principio parece que no habría demasiado espacio para el aterrizaje de aeronaves de transporte sanitario. En relación a este asunto aseguró que Lalín no renuncia a una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA). “Seguiremos trabajando para conseguir una ambulancia medicalizada”, dijo a escasos metros de Comesaña. En un edificio amplio, con zonas delimitadas para consultas, urgencias, especialidades, hospitalización a domicilio, telemedicina o hemodiálisis, sí llama la atención el aparente escaso número de plazas de aparcamiento en un entorno sin demasiadas alternativas de estacionamiento. Son, según indicaron los arquitectos del proyecto, unas 80 plazas, pero en esta bolsa se incluyen tanto las reservadas para el público como para los trabajadores del nuevo centro de salud.

La titular de Infraestruturas tuvo un gesto hacia su compañero de gobierno, el lalinense Román Rodríguez, de quien destacó su empeño por la materialización de esta infraestructura y la consecución de los terrenos para la misma ya en su etapa como responsable municipal de Urbanismo. Puso el acento en “la relevancia sanitaria del nuevo equipamiento, cuya ejecución también supone un factor de dinamización de la economía y el empleo, puesto que la inversión de la Xunta, de 9 millones, lleva aparejados cerca de 170 puestos de trabajo”. Cabe recordar que el CIS es una actuación financiada por la UE en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020. Vázquez Mourelle, por otro lado, avanzó que el día 21 entrará en funcionamiento las líneas de autobús de la tarjeta Xente Nova, con la que los menores de 21 años podrán viajar gratis en Galicia.

García Comesaña destacó la “mayor capacidad resolutiva” de este centro, que añadirá programas como los de rehabilitación del suelo pélvico, enfermedades músculo- esqueléticas, o lo de rehabilitación cardíaca y subrayó la puesta en marcha de este centro de salud como ejemplo del compromiso de la Xunta con la atención primaria, recordando que, desde 2009, el Gobierno gallego invirtió más de 100 millones de euros en la mejora de las infraestructuras de atención primaria en la comunidad autónoma. Román Rodríguez, pese a estar en su casa, cedió el protagonismo al anfitrión y a sus dos compañeros de gobierno.

La labor de los últimos gobiernos municipales y ausencia del BNG

“En política lo importante es que las ideas se materialicen y esta obra la queríamos todos”. Así se pronunció el mandatario local poco antes de resaltar la labor de gestión realizada por su gobierno en los anteriores mandatos, el cuatripartito y el actual ejecutivo para que Lalín pueda contar, ahora en un plazo estimado de 18 meses, de un nuevo complejo sanitario de primer orden. “Gracias a todos los que hicieron esto realidad”, manifestó, también en alusión al trabajo desempeñado por Román Rodríguez en el ejecutivo local cuando la necesidad de una nueva infraestructura asistencial comenzó a dar sus primeros pasos. Al acto de Alto de Vales acudieron parte de los concejales del grupo de gobierno y una representación de la oposición, aunque el BNG fue la única fuerza política que rehusó asistir a la colocación de la primera piedra de la obra. Cabe recordar que los nacionalistas iniciaron tiempo atrás una campaña por la recuperación de la atención médica presencial, con la convocatoria de actos de protesta. La consecución de una ambulancia medicalizada y denuncias públicas por las deficiencias en el transporte sanitario son otros de los asuntos con los que la formación frentista cuestiona a menudo la gestión que el gobierno autonómico hace de la sanidad pública. Por el ejecutivo local estuvieron Eva Montoto, Paz Pérez, José Cuñarro y Nardo Seijas. El exalcalde Rafael Cuíña llegó acompañado de su edil Miguel Medela y el grupo socialista delegó en su portavoz municipal, Román Santalla, la participación en el acto. También el exedil socialista y ahora europarlamentario Nicolás González Casares. Además de los altos cargos del gobierno gallego, se desplazó hasta Lalín la a gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela-Barbanza, Eloína Núñez. Y la coordinadora del centro de salud lalinense, Carmen Riádigos Rodríguez, y la responsable del servicio de enfermería del mismo complejo, Ana Ruiz. También estuvo presente el dirigente de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), Antonio Lamas.