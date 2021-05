O Concello de Cerdedo-Cotobade vén de inaugurar a Sala Castelao, un espazo do consistorio que serve para honrar o ilustre escritor e debuxante rianxeiro. Na parede principal desa mesma sala está exposta, de maneira permanente, unha mostra dos seus debuxos. Ademais, o Concello pon a disposición do público que o desexe unha edición facsimilar da obra artística de Castelao, con especial atención aos centros educativos do municipio.

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, estivo acompañado polo Secretario Xeral de Política Lingüística, Valentín García, na inauguración desta espazo. Así mesmo, expúxose a planificación de actividades que se farán arredor da figura de Antonio Fraguas e, tamén, a programación cultural do concello. Esperan que a situación de crisis sanitaria poida mellorar co obxectivo de reactivar o sector da cultura no municipio.