El mandatario lalinense, José Crespo, salió al paso de las acusaciones de Compromiso sobre el déficit de ejecución de los proyectos del programa europeo DUSI. Discrepa de la postura alarmista de la formación galeguista y asegura que la programación se cumplirá antes de mayo de 2023, es decir, en plazo, y por tanto sin riesgo de perder financiación.

En una entrevista radiofónica, Crespo Iglesias dijo que al acceder al gobierno se topó con un nivel de ejecución del 3% y con proyectos “que valían el doble de lo que deberían, así que tal y como redactaron los proyectos hipotecaban los de este mandato; dejaban al rural sin un euro y tuvimos que cambiarlo”. Con todo, asegura que la financiación municipal no se limitará al 20% sino que en casos llegará al 35. “Es un ejemplo de como no se debe gestionar un proyecto europeo y que Rafael Cuíña nos quiera dar ejemplo, si ni siquiera responde a lo que hizo”. A su juicio, el cuartipartito erró al diseñar una veintena de obras cuando debían ser “tres o cuatro”.

También se refirió al plan de saneamiento y apuntó que con las gestiones ante Aguas de Galicia confía que las inversiones de tres millones de euros en infraestructuras podrían duplicarse.

Réplica de Lorenzo por el auditorio de Vilatuxe

La edil de Urbanismo de Lalín, Raquel Lorenzo, recrimina al representante de Compromiso Miguel Medela “que lo que no hizo en cuatro año estando en el gobierno, no lo va a conseguir contando falsedades estando en la oposición” .Y lo invita a felicitar al ejecutivo por “cumplir la promesa que le hicimos a la banda y a los vecinos de Vilatuxe de dotar al auditorio de calefacción, algo que él prometió y no hizo; y lo que es peor, perdió la subvención destinada para instalarla calefacción”. Opina Lorenzo que a Medela “debería caerle la cara de vergüenza” hablar del auditorio por no haber hecho nada en cuatro años más que dejar el recinto abandonado. “El estado de suciedad es una desagradable herencia que nos dejó Medela y sus compañeros de gobierno” como demuestran las fotos recopiladas de los periódicos en los que salía esta instalación construida por el gobierno del PP”. Apunta a imágenes de mayo de 2018 u octubre de 2019, que son muy semejantes. Y avanza que el adecentamiento exterior del auditorio se hará tras la instalación de la calefacción”. “Este gobierno está trabajando para corregir el abandono de cuatro años del gobierno de Medela y que las inversiones se repartan en puntos donde es más necesario y no se concentren en una inversión que tuvo que andar parcheando el actual ejecutivo”, sentencia.