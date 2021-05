La plataforma Petón do Lobo solicita que se suspenda la tramitación de tres proyectos de parques eólicos que prevén construirse en Terra de Montes y reclaman un informe que evalúe el impacto medioambiental y socioeconómico que estas instalaciones causarían en la zona. Los tres parques a los que se refiere el colectivo son el de Tramontana, el de Siroco y el de As Penizas que afectan, entre otros, a los concellos de Cerdedo-Cotobade y Forcarei.

Según explica Petón do Lobo, los dos primeros, que se encuentran en exposición pública, tienen previsto evacuar la energía a través de la subestación de As Penizas, que se está tramitando por la Xunta. Por lo tanto, dicho proyecto tendría que ser modificado y ser sometido de nuevo a exposición pública. Así es que desde el colectivo piden que se evalúe el impacto global que causarían estos tres parques, no solo por pertenecer a la misma empresa, sino porque comparten la misma subestación.

Las consecuencias en el entorno

Petón do Lobo también alerta de que el Tramontana queda a menos de 200 metros de las Brañas de Xestoso, que es un espacio protegido por la Rede Natura. “Las aves y las plantas no conocen de fronteras”, aseguran desde el colectivo. Así es que piden que se evalúe realmente el impacto que dichas instalaciones puede tener en el hábitat, en las distintas especies que viven en la zona y en las comunidades de montes. También ponen el foco en los daños de estos parques a los recursos hídricos “son descomunales”. Además, hacen referencia a la Lei de Montes y advierten de lo importante que es cuidarlos. “A nivel económico aporta más el monte que la energía eléctrica y también hay que evaluar cómo afectan estos proyectos a las familias que viven del monte y del sector maderero", añaden.

En Cerdedo-Cotobade

El Concello de Cerdedo-Cotobade informa a sus vecinos de uno de los nuevos proyectos de eólicos que prevén instalarse en el municipio. Así es que han enviado cartas a las comunidades de montes afectadas por las instalaciones del Siroco. Según indican desde el concello, también ponen un técnico municipal al servicio de los vecinos, para que estos puedan informarse correctamente y presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Por otra parte, el BNG de Cerdedo-Cotobade celebra hoy una charla-coloquio sobre Enerxía social. Autoconsumo de comunidades enerxéticas. Esta iniciativa, que se enmarca dentro de la campaña informativa sobre los eólicos que está llevando a cabo el BNG del municipio, correrá a cargo del técnico de energías renovables Xosé Manuel Golpe. Dicha conferencia se celebrará a las 21 horas en el multiusos de Carballedo.