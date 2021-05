O Pazo de Liñares acollerá o día 30 e o 13 de xuño visitas escenificadas relacionadas co centenario de Emilia Pardo Bazán promovidas pola Deputación provincial en colaboración co Concello, Serán a cargo da compañía Fantoches Baj, concretamente de Ignacio Vilariño e Larraitz Urruzola nos papeis de Emilia Pardo Bazán e de Amalio Taboada, herdeiro do Pazo de Liñares.

Terán unha duración dunha hora e arrancarán ás 12.00 O aforo está limitado a 16 persoas e a inscrición debe facerse a través de participa.cultura@depo.es. Admítese un máximo de 3 reservas por persoa, indicando nomes e teléfono de contacto. Cada visita farase con grupos de 4 persoas acompañadas cun actor.