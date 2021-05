O Concello de Lalín anunciou onte cambios en actos da programación do Día das Letras Galegas debido á previsión de mal tempo, ata o punto de cancelar unha das actividades. Trátase do concerto do grupo Os da porfía, proxectado para o luns na Praza da Igrexa, pero que queda adiado ata novo aviso. Si se mantén o espectáculo Pangea coa Banda de Lalín e o solista Abraham Cupeiro como protagonistas, no multiusos, ás 22.00 horas do domingo.

Ao enxoito serán outras actividades culturais como o concerto da Banda de Vilatuxe do luns 17 (13.00 horas), tamén no Lalín Arena en troques do sábado de na Praza da Igrexa. O Serán das Letras Galegas mantense para o mesmo día, tamén o luns, pero o espazo físico de celebración será o Salón Teatro e non a Carballeira do Rodo.

Xa en Silleda, os monicreques serán os protagonistas, hoxe, nunha proposta organizada polo Concello. A compañía Viravolta presenta na Casa da Cultura (18.00 horas) o seu novo espectáculo Menú de Refectorio. Está baseado en textos da obra O Conde Lucanor, do Infante don Juan Manuel e no Decameron de Giovani Bocaccio.