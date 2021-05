O Concello de Vila de Cruces conmemora a Xela Arias no Día das Letras Galegas cun agasallo ao comercio local. Trátase de paquetes de bolsas coa imaxe da escritora lucense afincada en Vigo que se repartiron nos comercios da localidade e que “respectan ao medio ambiente e que os comerciantes poderán utilizar este vindeiro día 17, que aínda que sexa festivo autonómico coincide co día de feira local”, lembran dende o Concello. A concelleira Mireya Otero di que se trata “dunha inversión aproveitada e non un gasto, xa que o tempo que favorece á cultura galega tamén axuda ao comercio de Vila de Cruces”.

O tenente de alcalde, Julio López, pensa que a feira do día 17 semella multitudinaria e espera que “sexa unha oportunidade para o comercio local co pasa mal nos últimos meses”. López tamén lembra que “temos que seguir protexéndonos do virus” e roga a todo o mundo que respecten a distancia de seguridade nese día tan especial.