Adhesivos na pel que fan país

Queres levar a Galicia tatuada na pel, temporalmente? Esa é a orixe un ano máis dun proxecto impulsado por “activistas da lingua para quen quera grabarse de país no seu corpo”, segundo os membros do Clube da Lingua do IES Marco do Camballón nunha nova edición do proxecto “Tatuaxes da Galiza: 10.000 decalcomanías para a infancia e a xuventude” promovido xunto a Semente de Compostela e o centro social A Gentalha do Pichel. Desta volta son dez tatuaxes temporales, dez imaxes icónicas da historia galega que entran polos ollos dende o centro escolar cruceño.

A decena de adhesivos feitos desta volta polos alumnos do Marco do Camballón son do máis variado. A temática inclúe unha ferreña “para quen leve a festa no corpo” pero tamén a afamada serea de Castelao que porta un fouciño de ouro e unha estrela vermella “como emblema do traballo e da libertade”. Amais, o toxo tamén aparece nesta relación de tatuaxes que está deseñado por la Escola de Ensino Galego Semente. Tamén temos o cartaz feito por Camilo Diaz Valiño en favor do sí no referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia, en 1936. Non podía faltar tampouco o escudo que representaba ao pobo da Gallaecia que enfrentouse ao Imperio Romano e, por suposto, o polbo gaiteiro deseñado por Antía. Nos deseños dos tatuaxes do Marco do Camballón tamén están un mapa de Galicia, a bandeira sueva, a mítica boca dos Rolling Stones deseñada por Andy Warhol e un petroglifo de Louro coñecido coma o petroglifo da Laxe das Rodas, en Muros.

Segundo os seus promotores, a iniciativa “10.000 decalcomanías da Galiza” ten como cuadro ideolóxico “a capacidade da escola de transformar a sociedade a partir da participación e o activismo dos axentes envolvidos na defensa da lingua”. Trátase dunha idea que marcou iniciativas anteriores, como a que desenvolveu o Clube da Lingua do IES Marco do Camballón de Vila de Cruces hai 7 anos e que denominouse “Palavras de Pedra”, que procuraba tornar visíbel o valor da lingua galega como instrumento de desenvolvimento escolar, cultural, social e económico, local, rexional, nacional e internacional.

Nos últimos anos, o clube do Marco do Camballón recompilou máis de 500 fotografías de tatuaxes galegas, en galego ou de temática galega. O proxectos “Tatuaxes da Galiza” conseguiu visibilizar centenas de tatuaxes de persoas que imprimiran na pel a identidade galega nas redes sociais e que conseguiu un dos grandes acontecementos do centro: a publicación dun libro. O certo é que a iniciativa conta xa cun gran pestixio tanto na comunidade educativa do centro cruceño coma noutros eidos culturais do país.