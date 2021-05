Elegir nueva directiva para el Recreo Cultural de A Estrada no está siendo tarea sencilla. Ni mucho menos. Después de dos asambleas con esta cuestión en el orden del día, continúan sin aparecer candidatos a dar el relevo al equipo que encabeza Carlos Faílde. Después de la asamblea ordinaria en la que se abordó la renovación de dirigentes, fue preciso convocar otra de carácter extraordinario. Sin embargo, la reunión celebrada en la noche del martes tampoco dio sus frutos. Si no surge alguien dispuesto a tomar las riendas en el plazo de 15 días, la entidad está a abocada a nombrar una gestora que se encargue de regir su destino.

La directiva que encabeza Faílde continuará otras dos semanas en funciones, tal y como ha pasado los últimos quince días, a la espera de que un grupo de socios diese un paso al frente para dirigir la entidad. El que fue presidente del Recreo Cultural de A Estrada una de las sociedades más numerosas de A Estrada –tiene más de 400 familias socias– durante los últimos ocho años reconoció que será necesario clarificar cómo sería el proceso para el nombramiento de una junta gestora. Carlos Faílde indicó que se acudió a la sesión con la esperanza de que no hubiese que llegar a este extremo y que alguien se animase a formar una directiva. Sin embargo, al no ser así, asumió que habrá que analizar la legislación en materia de asociaciones para ver qué pasos habría que dar si en la próxima convocatoria no aparece alguien dispuesto a conformar equipo directivo.

“Tenemos la esperanza de que alguien se pueda presentar antes de tener que tomar la decisión de nombrar una junta gestora”, trasladó el presidente en funciones. Indicó que durante la asamblea extraordinaria hubo algún socio que preguntó cómo habrá que conformar la nueva directiva y otros detalles del proceso, antes de tener que dar el paso de que la entidad pase a ser dirigida de este modo.

Al ser preguntado por la posibilidad de que su equipo acceda a un nuevo mandato, Faílde fue firme al declarar que el tiempo de su directiva “está finalizado”. “Llevamos ocho años y no vamos a continuar. La gente está cansada y no hay ánimos para seguir”, apuntó. Todavía no se sabe la fecha concreta de la nueva asamblea pero se convocará a los socios a través de la oportuna comunicación.