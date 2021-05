Las nuevas velocidades van despacio

Los concellos de Deza y Tabeirós-Montes se toman con calma el cambio de la señalización con los nuevos límites de velocidad en los entornos urbanos. Gran parte de los consultados reconoce que todavía no se produjo la sustitución de los discos informativos con las nuevas limitaciones.

Solo Lalín informó el lunes de la renovación de los indicadores, con la colocación de vinilos sobre las señales para que los conductores se percatasen de una normativa de rango estatal que entró en vigor anteayer. La reforma del reglamento impulsada por la DGT establece ahora un límite de 20 km/h la velocidad en vías de plataforma única de calzada y acera; de 30 en las de un solo carril por sentido de la marcha, y de 50 en las de dos o más carriles por sentido. En el caso del núcleo urbano de la capital dezana se mantienen en 50 km/h las avenidas Madrid, Xosé Cuíña, Cruces, toda la Rolda Leste y las calles Corredoira, Ponte y Areal. Para desplazarse por Calvo Garra, el tramo de Matemático situado delante de la estatua de Loriga y el viario de García Sánchez no se podrán rebasar los 20 km/h y en las demás calles el límite es de 30. No obstante, todavía hay casos como Calvo Garra donde conviven dos señales con diferentes limitaciones.

A Estrada prepara la renovación de 55 señales del centro, que serán adquiridas, también, por el mal estado de algunas. Su alcalde, José López, defiende la normativa porque persigue minimizar el riesgo de atropellos, aunque es favorable de que la gestión del tráfico se articule con un plan de movilidad como el que tiene este municipio. Es favorable a que villas medianas como A Estrada apuesten por quitar los coches de su corazón urbano y ceder el protagonismo a los peatones. En esta dirección trabaja el gobierno local, con varios proyectos en marcha y otros ya materializados. No obstante, López indica que para cerrar las rúas a los vehículos hay que ofrecer alternativas y por eso a escasos minutos de los principales núcleos de actividad comercial o administrativa ya funcionan cuatro aparcamientos gratuitos. “Nuestro objetivo es llegar este año a 1.000 plazas cerca del centro, con un quinto parking”, afirma. Mientras tanto, López Campos asegura que la Policía Local está realizando ya una labor informativa sobre los nuevos límites de velocidades.

El Concello de Silleda está señalizando por tramos las rúas afectadas por este cambio normativo. Fuentes municipales indican que “hay ya bastantes calles con limitación a 30 y 20 kilómetros por hora”. Las de mayor permisividad son Outeiro o Pintor Colmeiro “donde además se instalaron pasos de peatones elevados hace años” y la Praza da Feira de A Bandeira. Los conductores no pueden rebasar los 20 por hora los entornos de los colegios público y María Inmaculada de la capital municipal y de su centro de salud. La travesía de la N-525 a su paso por los dos principales núcleos habitados del término municipal ya están reguladas a 50 km/h.

Las multas

El gobierno cruceño ultima la sustitución de las señalizaciones, que podrían estar listas en las próximas fechas. “La normativa nos cogió a pie cambiado”, indican fuentes del ejecutivo de Luis Taboada, que trabaja en la elaboración de los presupuestos.

El Concello de Agolada, que también prevé adquirir las nuevas señales en breve, apuesta por limitar a 30 por hora la velocidad en la mayor parte de su red viaria, que ahora tienen un tope de 50. Son: Avenida do Concello, Calvo Sotelo, Praza do Concello, Nova, Parranda, Maior, travesía San Pedro, Subida Feira 2, Joaquín Loriga, Circunvalación y Estrada de Rodeiro. Solamente están afectadas por una limitación a 30 por hora la Avenida do Iryda porque en esa zona se encuentran el colegio público y el centro de salud.

Municipios como Forcarei gestionan las nuevas medidas en colaboración con la institución provincial, pero su gobierno avanza que en principio no son cambios de calado. Otras localidades como Rodeiro o Dozón, sobre todo esta última, están asentadas sobre carreteras estatales y provinciales, donde las limitaciones vienen establecidas por los organismos titulares de las mismas y solo deben intervenir en un pequeño número de calles urbanas.

Subdelegada del Gobierno

Sobre el cambio normativo se pronunció ayer la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba. Junto a la jefa provincial de la DGT, Paula Yubero, defendió un plan llamado a minimizar atropellos y el impacto de las emisiones de los vehículos sobre el medio ambiente.

Doble atropello con heridos en A Estrada

La céntrica calle Calvo Sotelo de A Estrada fue escenario en la mañana de ayer de un doble atropello que se saldó con una herida de consideración. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 9.50 horas en el cruce de la calle Calvo Sotelo con la Justo Martínez. En ese momento, un vehículo –Renault 19– que se dirigía en dirección a la Farola atropelló a dos personas que, según testigos presenciales, estaban cruzando por el paso de cebra que une las dos aceras de la calle más comercial de A Estrada.

En el suceso se vieron envueltas dos personas, un varón, que resultó herido leve, y una mujer, esta con heridas de consideración. El primero de ellos pudo levantarse y quedó sentado en un banco de piedra. La segunda quedó sin embargo tendida sobre la calzada, a varios metros del paso de cebra. Fue atendida por personas que en ese momento se encontraban en la concurrida calle. Pronto se personaron en el lugar Policía Local y Guardia Civil. La mujer estuvo tendida en el suelo hasta que llegó la ambulancia del 061 para trasladarla al hospital.