“Mi mayor satisfacción, el contacto con la gente y resolverle problemas”

Una de las caras más conocidas del departamento de Servicios Sociales de Silleda puso fin a más de treinta años de trabajo municipal. María Méijome Vázquez recibió ayer una calurosa despedida de sus compañeros que no se esperaba. “Fue una sorpresa grandísima, me hicieron una encerrona, no desconfié nada por la situación sanitaria en que estamos”, confiesa todavía con la emoción a flor de piel ya desde su casa de la parroquia lalinense de Bermés.

Durante la celebración, que tuvo lugar en el salón de plenos, no faltó la proyección de fotografías antiguas con las que la homenajeada disfrutó repasando su trayectoria en la administración local, desde que accedió al puesto en octubre de 1990. De aquellos inicios guarda muy buen recuerdo, así como del fallecido alcalde Juan José Salgueiro Montouto, aunque con todos ellos, igual que con los concejales, mantuvo buena relación. “Yo creo que mucha guerra no di... –dice en su habitual tono afable–. Nunca me llamó la atención ningún alcalde ni ningún concejal”. El actual regidor, Manuel Cuiña, y la concejala de Bienestar Social, Ángela Troitiño, le agradecieron, en nombre de la institución, su “buen hacer” durante todos estos años y le desearon una feliz nueva etapa.

“Me voy a dedicar a mi nieto pequeño, de un año, al que cuido por las tardes, y a mis caprichos”, declara María, que tiene entre sus aficiones la gimnasia, la lectura, las plantas o la medicina natural. La jubilación le llega después de un año delicado en el ámbito personal y familiar, pues enfermó de COVID-19 en noviembre del año pasado y en enero perdió a su madre, por lo que ha estado de baja desde entonces.

De sus tres largas décadas de trabajo en Servicios Sociales asegura que le “gustaba todo”. “Llevé siempre el tema administrativo del departamento y hacía las gestiones para las excursiones o las fiestas, además de la atención al público. El contacto con la gente y resolverle sus problemas es lo que más me gustaba, lo que me dejaba más satisfecha de mi trabajo”, manifiesta.