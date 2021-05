Ninguén sabe tanto de Manuel García Barros como o seu veciño Carlos Loureiro Rodríguez. Hai anos que este estradense foi seguindo as pegadas do mestre e escritor, dese home de gran sona na Estrada para o que se busca o recoñecemento en Galicia enteira; daquel ao que Loureiro lembra co mirar dun rapaz, esa ollada tan limpa capaz de percibir, aínda a curta idade, a sensibilidade e o dinamismo da figura que chamou dende ben cedo a súa atención. Tras décadas de estudo, Carlos Loureiro presentou onte na Estrada o seu libro Manuel García Barros. Vida, obra e pensamento, unha biografía que axuda a descubrir a quen un día asinou coma Ken Keirades.

A presentación celebrouse a última hora da tarde no Teatro Principal, contando coa participación do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, entre outros. O acto acompañouse da presentación dunha nova edición de Contiños da terra, do propio Manuel García Barros. As dúas publicación supoñen dous novos chanzos na procura de que o 2022 –no cincuenta aniversario do seu pasamento, no 1972– sexa o ano no que se honra a memoria deste escritor estradense co Día das Letras Galegas. O Concello xa presentou formalmente a petición na Real Academia Galega (RAG). “Para min sería poder morrer tranquilo”, dixo quen tanto seguiu os seus pasos. “A García Barros debémoslle moito, no só a nivel literario, senón tamén a nivel político e sociodinamizador”, sinala Loureiro.