Las agencias de viajes constatan la subida de consultas para destinos nacionales en verano

Tras el final del estado de alarma y después de varios meses cerrada, ayer volvió a abrir sus puertas la oficina de Halcón Viajes en Lalín. Es un ejemplo de cómo, poco a poco, el sector va vislumbrado un futuro más o menos esperanzador, en función de cómo evolucione el ritmo de vacunación y la propia pandemia. Así lo manifiestan otras agencias de viajes que sí han estado operativas en los últimos meses, más que nada para tramitar las devoluciones a sus clientes de los viajes que compañías aéreas cancelaron el año pasado por culpa del COVID.

Relacionadas El turismo rural y de aventura hace la maleta

“Las compañías, al principio, sí abonaron. Después quedaron sin liquidez y ahora estamos esperando a que se recupere la normalidad”, explica Manuel Ferradás, de Pírate de Viaje, también en Lalín. Desde que arrancó el presente mes, la agencia detecta interés de los clientes por destinos nacionales como Canarias, o aquellos en los que se pueda viajar en coche y, sobre todo, “que se puedan cancelar hasta una semana antes, por si hay algún problema”. En este sentido, las aseguradoras ya incluyen devoluciones por imprevistos por COVID, algo totalmente inusual antes de la pandemia, dado que nunca antes se había dado tal situación. Ahora, si el cliente tenía reservado un viaje y días antes da positivo en coronavirus, puede recuperar toda la inversión.

Canarias es sinónimo de sol, igual que Baleares, y destinos internacionales como la costa portuguesa, Cabo Verde y Madeira también están entre los predilectos. Con los dos últimos habrá vuelo directo desde Santiago, como indica Pelayo Bergueiro, de Viajes Sanpaio, en A Estrada. “Los clientes prefieren evitar hacer escalas de avión. Hay muchas ganas de viajar, pero también miedo”, añade. Por eso, y en vista del tirón del turismo nacional, también es probable que en verano comience a funcionar la conexión aérea entre Santiago y Santander.

Punta Cana

A Viajes Sanpaio han llegado también clientes interesados en celebrar su luna de miel pendiente el año pasado. Las parejas optan o bien por viajes distintos a los habituales o bien por un crucero, a ser posible por el Mediterráneo. También desde A Estrada, Juan Rivadulla, de Simply Travel, explica que este tipo de viajes van a tardar más en recuperarse, “porque son más complejos, al ser más largos o buscar cosas diferentes”, como un safari. En este caso, los clientes también tienen en cuenta el ritmo de vacunación del país del destino y las normas respecto a la pandemia sanitaria. Por el momento, en Simply Travel no hay demanda de destinos vacacionales en Europa o de larga distancia, salvo enclaves caribeños como Punta Cana, “que se recuperan antes porque está ya vacunado el personal de hoteles. En los destinos típicos de playa, las cadenas hoteleras cumplen estrictamente los protocolos de sanidad”, añade Rivadulla.

Aunque hay llamadas y consultas presenciales en las agencias de viajes, los clientes también tienen en cuenta cómo evolucionará su concello a nivel epidemiológico, porque el estado de alarma se terminó, sí, pero los contagios continúan y puede haber nuevos cierres perimetrales, como los que pesan sobre Cambados, Cualedro, Laza, Padrón y Vilanova de Arousa.

De Colombia al corazón gallego

“Si en las próximas semanas hay un cierre perimetral en su municipio, el cliente no podrá salir de viaje”, recuerda Ángeles Brey, de Turgalia. Desde hace meses teletrabaja desde su casa, en vista de que la pandemia dejó al mínimo la actividad de las agencias. Brey, como sus compañeros de las agencias mencionadas, tuvo que bregar con las compañías para devolver la reserva de billetes y estancias de hotel a los clientes que vieron cercenados sus viajes por la pandemia.

Y esto es un varapalo también para las agencias, porque una vez que queda cancelado un viaje, pierden la comisión. “Ya nos ocurrió durante la Semana Santa del año pasado”, recuerda Brey. Pasó en Semana Santa y también en Fin de Año, cuando varios clientes tenían pensado despedir el 2020 en Canarias y el 20 de diciembre la Xunta decide cerrar perimetralmente la comunidad. “Estos clientes se quedaron sin billete, recuerda Manuel Ferradás.

Ahora, Brey detecta cierto interés por viajar en verano a Canarias, Mallorca y el sur de Andalucía, muy apetecible para acercarse en coche. Pero también recibe llamadas en sentido contrario: personas que residen en Colombia y Venezuela y que desean pasar unos días de vacaciones en la comarca.

El tirón del programa ‘Elixe Galicia’

Antes de la pandemia, varias agencias de viajes trabajaban con los destinos que ofrecía el Imserso para personas pensionistas. En principio, estos viajes podrían recuperarse en octubre, dado que buena parte de la población ya está vacunada. Pero “hay que esperar a que salgan a concurso y a que se adjudiquen a una o varias empresas, así que no tenemos fecha exacta”, explica Juan Rivadulla, que además de estar al frente de Simply Travel es presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Galicia (Agavi). Tiene claro que la vacunación masiva “es lo que más nos va a ayudar” a las agencias y al sector turístico para poder volver a tener pulso. Recalca que no puede confundirse que ya no haya toque de queda con que no existe ya ningún tipo de peligro.

A falta de estos viajes para personas pensionistas, la Xunta puso en marcha el programa Elixe Galicia, “que está teniendo bastante repercusión, porque se puede reservar sin tener que pagar en el momento”, explica. Los viajes de Elixe Galicia comenzarán, en principio, el 30 de este mes. A finales de abril, estaban formalizadas ya el 18% de las plazas previstas para este año, unas 1.800 de las 10.000 que se comercializan de forma exclusiva a través de las agencias de viajes. Elixe Galicia está abierto tanto a gente menor de 30 años como a familias con hijos menores de edad o pensionistas mayores de 55. Las fechas en que se puede viajar será hasta el 15 de noviembre, salvo entre el periodo del 21 de junio al 10 de septiembre. Así, se permitirá fomentar la desestacionalización y el turismo interno.

Ya que hablamos de turismo interno, las comarcas solían ser también destinos para colectivos y asociaciones de la provincia, dentro del programa En ruta coa Depo. Esta iniciativa quedó cancelada en la primavera del año pasado, por culpa de la pandemia. Entre sus 32 rutas figuraban tres que permitían conocer enclaves como el Pazo de Liñares, en Lalín, la iglesia de San Salvador de Camanzo o el monasterio de Aciveiro, en Forcarei.