El salmón se negó durante todo el fin de semana a salir del río. Ni siquiera quiso dejarse ver, aunque solo fuese por aquello de saludar al cerca de medio centenar de pescadores que se dieron cita en los cotos para participar en una nueva edición del prestigioso Concurso Internacional de Pesca de Salmón en Augas Galegas, organizado por la Sociedade Deportiva Río Ulla. Aunque los deportistas pusieron todo su empeño y se mantuvieron enraizados estoicamente en la ribera bajo la lluvia de ayer, no pudieron estrenar la sacadera.

Pese a lo que pueda parecer, las condiciones meteorológicas, al menos por la mañana, eran propicias para la pesca. “El sol es bueno para la playa pero a la pesca le gustan los días nublados”, bromeó el pescador Salva Ortega, toda una autoridad a pie de río. En las tandas matutinas la temperatura fue agradable y no soplaba el viento. Llovía pero, inciden, ello favorecía que el río fluyese en unas condiciones muy buenas. Sin embargo, no pudo ser. El plateado ni siquiera se dejó ver. Por la tarde las condiciones empeoraron. Se levantó viento y complicó las cosas. “Si no cayó por la mañana, ahora lo veo difícil”, indicaba Ortega cuando el tiempo de concurso iniciaba ya su cuenta atrás.

Solo el campanu

No es la primera vez que este certamen internacional se cierra sin capturas. Aunque algunos pescadores se confesaron desanimados por el carácter esquivo del salmón –el campanu es el único ejemplar que figura, por ahora, en el haber de esta campaña–, la camaradería corrió por los distintos puestos del concurso, permitiendo a muchos deportistas reencontrarse con amigos a los que prácticamente solo ven durante este concurso.

A las 21.00 horas las cañas dejaron de lanzar el cebo al agua en los cotos salmoneros. Los expertos en la materia aguardan que las lluvias y tormentas que se esperan para estos días favorezcan el movimiento de los peces. Ortega, responsable de la web especializada Ás orillas do Ulla, remarcó que en Asturias la presencia de salmones en el río comienza a aumentar y deseó que también suceda en el Ulla.