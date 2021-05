Abrazos y besos llenos de precaución

El fin del estado de alarma permitirá que Encarnación Placer, Encarnita, interna en la residencia de mayores de Vila de Cruces y con sus 104 años recién estrenados, pase unos días con su familia. El paquete de medidas que anunció la Xunta para geriátricos y centros de día el jueves están pendientes de publicación en el DOG, pero por de pronto los internos podrán estar en casa con sus familiares un mínimo de cinco días y, si reciben su visita en la residencia, podrán abrazarse, después de 14 meses en los que el contacto físico ha sido mínimo o nulo entre internos de residencias y parientes.

El avance del COVID ha obligado incluso a suspender las visitas en los peores momentos. No podemos olvidar que la pandemia se llevó a cuatro personas usuarias de residencias dezanas: dos del Fogar San Miguel y otras dos de la residencia de Silleda, según el Sergas. Ahora, con todos sus internos vacunados, se abre una nueva etapa que ya venia vislumbrándose desde hace semanas. En el centro que gestiona Coviastec ya el pasado domingo, Día de la Madre, hubo 25 visitas, y ayer ocho internos pudieron salir a comer con sus familias. A la espera de que las nuevas medidas salgan en el DOG, ya en las últimas semanas los residentes disponían de hasta tres salidas por semana. En esta nueva normalidad, serán hasta cinco salidas por semana, también de cuatro horas cada una. Y si preferían recibir a sus parientes en la residencia, disponían de una hora para charlar y ponerse al día.

“Los internos necesitan que sus familiares les toquen, les hace falta”, apunta la directora del centro que gestiona Coviastec, Paula Guzmán. Pero al mismo tiempo, mayores y sus familiares van adaptándose a esta nueva situación con mucha cautela. Raquel López, directora de DomusVi Lalín, apunta que “intentamos que durante las visitas las familias mantengan una distancia de seguridad, y la verdad es que la mayoría de ellas son muy responsables, aunque están deseando llevárselos unos días a casa”.

PCR

Para volver a la residencia, los internos deben someterse antes a una PCR o a un test de antígenos. Y aquí es donde el centro vuelve a vivir con temor. “En el momento en que nos abrimos al exterior, dejamos de ser un grupo burbuja”, apunta la directora de la residencia de Vila de Cruces, Rocío Carbón. Confía en que la vacuna va a funcionar, pero teme que así se expongan sus mayores a padecer un nuevo brote por culpa de una cepa del COVID resistente a la vacuna. “Puede ser muy complicado, porque e posible que dé negativo en la prueba y positivo cuando ya lleve días en el centro”, aduce.

Carbón pide más claridad a la hora de establecer pautas, “porque nos encontramos con situaciones en las que venían una madre y su hijo a ver a un interno. Madre e hijo son convivientes, pero solo puede entrar uno. Ocurre lo mismo a la hora de darse un beso, ¿Se quitan la mascarilla, no se la quitan?”.

De cara a esta nueva normalidad, el centro cruceño está acondicionando zonas exteriores para hacer más seguras todavía las visitas. La residencia de Silleda incorporará una pérgola en un espacio exterior. Garantizan, así, más áreas para usuarios y parientes.

Actividades en el exterior

También en el exterior, en este caso el jardín, pudieron disfrutar los internos de la residencia As Dores, en Lalín, de una serie de ejercicios para trabajar la motricidad, guiados por Vanesa Insaurralde. La actividad forma parte del programa ‘O meu corpo, a miña ferramenta de traballo’, con la colaboración de la Obra Social La Caixa, dentro del proyecto ‘Móvete e come san: a idade non importa”.