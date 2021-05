El PP de Silleda insta al gobierno local a que repare la pista que da acceso al lugar de Outeiro, en Parada. El vial resulta intransitable desde hace meses, por lo que los populares se hacen eco del daño que causa el firme en sus vehículos. No entendemos cómo se puede dejar llegar las pistas del Concello a este punto. La única explicación es que le interesa más que vengan empresas a hacerlas de nuevo que usar los medios municipales para mantenerlas en buen estado”, apunta el portavoz del PP, Ignacio Maril. Reclamará que se repare de forma urgente, “y no vamos a aceptar que nos digan que no hay dinero”.