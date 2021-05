La Sociedade Deportiva Río Ulla de A Estrada celebró ayer la primera jornada del Concurso Internacional de Pesca de Salmón en Augas Galegas, un evento que este año cumple su 44 edición. Tras su cancelación el año pasado por culpa de la pandemia, el concurso regresó con un gran poder de convocatoria, llenando las 48 plazas que se ofertaban en su modalidad de pesca con muerte. Además, contaron con tres participantes en la modalidad de pesca sin muerte. El concurso cuenta con un cupo máximo de nueve salmones, sin embargo, la primera de las jornadas terminó sin capturas y sin casi avistamientos, contando solo un salmón que se escapó por la tarde.

Desde las ocho de la mañana, los 48 pescadores se congregaron en los cotos fluviales de pesca deportiva que Río Ulla tiene establecidos con la denominación de Sinde, Pontevea, Santeles y Ximonde, y que en estos días quedaron exclusivamente reservados para el concurso, pese a que ya haya arrancado la temporada de pesca de salmón en estas aguas. Lo hicieron divididos en dos grupos. Uno de ellos se quedó en Ximonde, el mejor de los cotos estradenses en los últimos años a la hora de pescar salmones. Los pescadores del otro grupo se repartieron entre los cotos de Sinde, Santeles y Pontevea.

Entre ellos fueron rotando posiciones cada dos horas y media. A pesar del despliegue de cañas a lo largo del río Ulla, desde el primer momento las sensaciones no fueron buenas. Con un río muy generoso de agua, el salmón se dejó ver muy poco, por lo que la jornada terminó sin capturas.

Los pescadores regresarán hoy al Ulla en una segunda jornada que aparece como más propicia para la pesca. Las previsiones meteorológicas dicen que puede haber lluvia, algo que animaría a los salmones a iniciar la remontada del Ulla. Sin embargo, los pescadores apuntaban a que los mejores días, analizando el tiempo previsto, llegarán a partir de mediados de la próxima semana.

El pescador y experto en la pesca del salmón en el Ulla, Salva Ortega, explicaba ayer desde el Coto de Ximonde que la falta de salmones en este inicio de temporada no es exclusivo del Ulla, ya que todavía no han comenzado a entrar tampoco en los cotos del norte de España. “Se dice que el salmón llega al Ulla quince días después de llegar al Eo y allí todavía no llegó”, explicó Ortega, quien recordó que la primera semana de la temporada de pesca en el Ulla ha dejado solo una captura, la del “campanu”, con una pieza de 7,5 kilos capturada precisamente por su hermano Diego Ortega. En su caso también estuvo cerca de sacar una pieza a lo largo de esta semana, aunque terminó escapando por poco. Sin embargo, por el momento los salmones se están dejando ver poco.