Que la libertad no nos encierre

El día en que el Gobierno decretó el estado de alarma me entró miedo. Seguí el discurso de Pedro Sánchez de pie, como si mi cuerpo se negase a relajarse ante una situación que se me antojaba prebélica. No sabía hasta qué punto lo era. Se me encogió el estómago de puro vértigo. La decisión me daba a entender que las personas que estaban manejando la información más fidedigna de la situación epidemiológica lo veían muy negro. Me repetía a mí misma que, si adoptaban una decisión de este calibre, seguramente el común de los mortales supiésemos de la misa la mitad.

Aquel 14 de marzo de 2020 se dio el paso después de que España hubiese superado los 4.200 casos positivos y se registrasen 120 fallecimientos. A aquella solución que se anunciaba temporal –el coronavirus todavía se estará riendo de nosotros por pensar que en 15 días lo daríamos contenido– le siguieron varias prórrogas. Hoy ese nivel de alarma se levanta en todo el país. Desde la medianoche de este sábado se esfumó aquella decisión difícil de tomar por su carácter extremo y sus impopulares restricciones. Se evapora dejando atrás más de 3,5 millones de infectados por COVID-19 y con 3.933 diagnosticados solo en el día previo; con 39.973 casos positivos detectados en los últimos siete días, el mismo período en el que 251 personas fallecieron tras ser infectadas por un virus que se llevó a más de 78.700 españoles.

Un atraco

Nada sé sobre epidemiología y también soy una ignorante en el ámbito de la medicina. Sin embargo, sí sé a qué se refiere la expresión “fatiga pandémica” y conozco la ansiedad que genera una situación que sabe atacar desde muchos frentes. De hecho, estoy convencida de que la factura de la pandemia la tendremos que pagar como una hipoteca: nos pesará durante años. Estoy cansada de este robo en el que los que tenemos que llevar la cara cubierta somos los atracados. Solo alcanzo a imaginar la desesperación que tienen que estar experimentando quienes ven cómo los números rojos se hacen cada vez más grandes en su cuenta, mientras asisten a este dramático panorama con las manos atadas, sin poder arremangarse y trabajar en lo suyo para poder salir a flote y respirar. Sin embargo, que decaiga el estado de alarma me genera la misma inquietud que me causó su proclamación. Con toda franqueza.

Si aquel día en que Sánchez se dirigió al país para explicar la necesidad de frenar el virus haciendo un esfuerzo entre todos, con algo tan sencillo y a la vez tan difícil como quedarnos encerrados en nuestras casas, sentí el sabor del miedo en la boca, hoy vuelve a mí, quizás acentuado por lo que hemos visto todo este tiempo. Más de un año de experiencia nos debería haber bastado para aprender al menos dos cosas: el SARS-CoV-2 es un desconocido y es un miserable al que jamás se le puede subestimar. Y no dejo de tener la impresión de que estamos volviendo a hacerlo, de que tropezaremos una vez más en la misma piedra.

Ejercicio de optimismo

Hagamos un ejercicio de optimismo: estamos mucho mejor que en el momento el que el país entró en estado de alarma, aunque las cifras de contagios sigan siendo altas. En primer lugar, porque tenemos mayor capacidad de detección de un virus que puede propagarse sin hacer ruido ni ser visto, camuflándose con síntomas que otrora ni nos plantearíamos consultar o con la total ausencia de evidencias de enfermedad. También cuenta a nuestro favor el hecho de que un porcentaje nada despreciable de la población haya pasado la enfermedad o recibido una vacuna, de manera que contaría con inmunidad. Sin embargo, quedan muchos pinchazos por dar para que podamos inflar pecho.

No sería la primera vez que confundimos libertad con libertinaje. Y eso es lo que me aterroriza de que, desde hoy, se abra la veda. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, dice un antiguo proverbio que los comics de Spiderman se encargaron de popularizar. En este caso, el poder de ser libres exige saber usar esa libertad. ¿Qué sucedería si, amparándonos en que se levante el estado de alarma, nos relajamos en exceso? ¿Qué consecuencias traerá que se esfumen los cierres perimetrales y toda la libre circulación que se avecina? ¿Qué pasará si los aeropuertos vuelven a ser un hervidero a las puertas de las vacaciones de verano? No tengo respuesta para ninguna de esas preguntas, pero las situaciones vividas en estos meses tan duros me han dejado poca confianza en la capacidad de contención y responsabilidad del ser humano.

No es el fin de la pandemia

Creo que no debemos confundirnos. Hemos avanzado mucho, pero el enemigo no ha mostrado bandera blanca. El fin del estado de alarma no es el fin de la pandemia. El virus sigue suelto. Todavía puede atacarnos por la espalda si nos relajamos celebrando antes de tiempo la victoria que se avecina.

Cuando comenzó el estado de alarma el Gobierno tomó el timón y centralizó todas las decisiones. No había margen de maniobra. Ahora deja en manos del Tribunal Supremo la patata caliente de decidir sobre la prórroga de algunas restricciones. Mi impresión personal es la de estar ante un “sálvese quien pueda”. Desde un punto de vista jurídico, sin un estado de alarma vigente, muchas medidas de control se quedarían sin soporte así que, por las bravas, las competencias para contener los focos de la pandemia que amenacen con avivarse se quedarían secas. Sin agua es difícil apagar el fuego y es bien sabido que el oxígeno alimenta las llamas.

Los contagios no se han esfumado este 9 de mayo. No hace falta ir muy lejos: Lalín, Silleda o Cerdedo-Cotobade evidencian un repunte. Hoy estrenamos una nueva normalidad. Hace un año tuvimos que inventarnos una. Esta es real. Hay que empezar a volar solos, sin que nadie determine hasta dónde debemos desplegar las alas o con qué fuerza podemos agitarlas. Recuperamos la libertad y tenemos por delante el mayor esfuerzo de todos: mantener un rumbo fijo y una velocidad prudente para no terminar estampados contra el suelo. Estrenamos un superpoder. No perdamos la responsabilidad. Hagamos que la libertad no se convierta en nuestra condena.