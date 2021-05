El edil de Obras de Lalín, José Cuñarro, indica que en los próximos meses la administración local va a invertir más de 1, 7 millones de euros en reafirmar 74 viales o tramos de pistas de titularidad municipal, ubicados prácticamente en todas las parroquias del municipio.

Con fondos propios van a arreglarse 32 de esas 74 pistas. Son las que cuentan con una partida de 815.555 euros dentro de un paquete de inversiones de más de 1,22 millones, que quedó aprobado por la corporación en el pleno del pasado 30 de abril. Esas 32 pistas precisan que se repare su firme y se reasfalte en casi un centenar de kilómetros, después de casi cinco años sin labores de mantenimiento. La relación de pistas es ésta: Couto, en Barcia; Castro, en Bendoiro; Orxás, en Bermés; de Souto a Casa do Mineiro, en Busto; de Mato a pista de Cello, en Cercio; hacia el cementerio de Filgueiroa, en Donramiro; As Queimadas, en Filgueira; de Cotarelo a O Ballote, en Goiás; carretera de Senín a la carretera de Vila de Cruces, en Losón; de Mato a Cruz, en Méixome; Toxiña y el lugar de Golmar, en Noceda; el vial de la iglesia, en Prado; de Rodís do Cabo a Palio de Arriba; de Vilariño a Requeixo, en Santiso; del centro social a Barreiro y Vilameá, en Sello; acceso a Viñoa, en Soutolongo; de Costoia a Barreiro, en Vilatuxe; de Costoia a Lodeirón y la entrada al lugar de Bustelo, también en Vilatuxe y, por último, el acceso al lugar de Igrexa, en Xaxán.

Además, se reafirmarán estos tramos de pista: la de la cantera en Alperiz y del cruce de Sixto, en Anzo. En cuanto a las labores de aglomerado, dentro de esta misma inversión de más de 815.000 euros, comprenden estos viales: el del centro social en Camposancos; el de Celemín, Catasós; el que comunica la carretera de Brántega y Cello; el de Toimil, en Galegos; el del local social de Lalín de Arriba; entre las casas de Samprizón, en Lebozán y de San Fiz a Vila y a Pontenoufe, en A Xesta.

Los fondos propios contemplan, para rematar, el reafirmado del camino de Carroncas, en Castro; el asfaltado de la pista Taín-San Pedro, en Doade así como en el lugar de Dabonxo, en Val y, ya en Zobra, el arreglo del núcleo de la parroquia hasta su local social.

Plan Concellos 2020

Por otra parte, el Plan Concellos 2020, de la Diputación, está en un proceso de licitación muy avanzado y permitirá mejorar 30 viales mediante un desembolso de 479.581 euros. Las pistas sobre las que se va a actuar son las siguientes: en A Somoza; en Cercio; en A Veiga; desde A Xesteira a Fontecabalos, en Sello; en Penacoba, en Lalín de Arriba; de Lagazós a Lalín de Arriba; del cruce de Gondoriz a Piñoi; de Vilatuxe al cruce de Gondoriz; en Cangas; de Palmou a Rielo; de Santiso a Seixo; en Vilamaior; en Xar; de Val do Carrio a Igrexa; de Oís Grande; de Vila a Santiso; desde la carretera de Brántega a Cruceiro, en Sello; en Vales, en Gresande y en la pista paralela a la línea del TAV.

El plan provincial contempla también mejorar el camino de Torguedo a Catasós y acondicionar los accesos tanto a Cáceme y Goiás como a Rodís y a Viñoa, en Doade. Habrá obras en estos tres caminos: de A Pena, en Donsión; en Carragoso y en Carragoso de Arriba. Completan la lista el asfaltado de la Praza de Maceira y el ensanche del entronque en Anseán.

Plan Concellos 2021

Por último, el tercer plan que permitirá mejorar las vías de comunicación es la edición de 2021 del Plan Concellos. En este caso, hay una partida económica de 411.067 euros, destinada a 11 pistas. Se mejorará la capa de rodadura en nueve de ellas: en Alperiz; de Pareizo a la pista de Airiños, en Madriñán; en la del cruce de la recta de Santiso a Requeixo, Castriñeiro, y O Castro, en Méixome; de Castro, en Bendoiro; de Pena a Galegos; de Mato, en Cercio; de Regufe, en Erbo; de Castro, en Donramiro, y en la pista de Igrexa a la PO-902 (es la que enlaza Lalín con el Concello do Irixo). Además, se mejorará el viario en Ermida, Filgueira, así como la pista hacia Sampaio, en Lodeiro.

El concejal de Obras añade que a las labores en estas pistas hay que añadir los trabajos de mantenimiento que van a acometerse en caminos y cuyo material asciende a más de 200.000 euros, consignados con fondos propios y contemplados también en este Plan de Investimentos e Servizos recién aprobado en pleno.