Agua de vida, salpícame en pandemia

Nos hemos echado al monte. Literalmente. Aunque suene triste, fue necesaria una pandemia para demostrarnos que el paraíso no tiene por qué estar lejos. No es necesario subirse a un avión y recorrer miles de kilómetros tirando de una maleta para disfrutar de estampas que cosecharían un montón de los apreciados likes que ansían quienes comparten sus mejores momentos en las redes sociales, desatando no poca envidia.