Y tú, ¿también eres Superestradense?

Puedes decir lo que quieras, pero si nunca has ido a Sabucedo a empaparte del espíritu de la Rapa das Bestas... Entonces no eres un buen estradense. Y qué decir de aquellos que prefieren una mariscada antes que un buen salmón. En A Estrada, eso sería un sacrilegio. De igual modo que si nunca has dicho, lleno de orgullo, que el Pazo de Oca es el Versalles gallego, puedes irte. Este no es tu sitio. Pero más allá de los reclamos turísticos, un buen estradense sabe que el mejor lugar para hacer sus compras es el comercio local. El de proximidad, el de tus vecinos, el de tus amigos.

De estas patrióticas premisas parte la campaña Superestradense que impulsa la plataforma de comercio online Mercanaestrada a través de sus redes sociales. Una apuesta original y llamativa que busca concienciar a los ciudadanos de que apostar por lo local es toda una forma de vida. Así es que desde dicha plataforma quieren hacer especial hincapié en lo importante que es darle valor al comercio local y así lo han hecho: recordando a todos qué es eso de ser un buen estradense.

La campaña continúa

Pero la campaña no acaba aquí, sino que todavía tienen mucho recorrido. El lanzamiento de su imagen promocional solo es el punto de partida. Según explican, animarán a sus seguidores a que sean ellos los que cuenten sus experiencias y expliquen a los demás qué es para ellos eso de ser Superestradense. Para ello, comenzarán por los locales adheridos a la plataforma, así como por su clientela.

Porque si realmente tienes el espiritu de A Estrada sabrás que lo más importante no es lo superfluo... ¡Todo lo contrario! Serás más que consciente de que el mejor superpoder de un buen estradense radica, justamente, en apoyar al comercio de al lado.