A Estrada vivirá a lo largo de los próximos días una fiesta del salmón sin fiesta. La situación a nivel sanitario ha llevado al Concello ha organizar un programa en el que se busca evitar aglomeraciones. Sin la tradicional degustación, sin la entrega de los salmones de oro y sin pregonero, el salmón de A Estrada no será el mismo y por ello no computará como una edición más de la fiesta gastronómica por excelencia en el municipio. “Este año no podremos celebrarlo como nos gustaría a todos, pero tampoco queremos que pase desapercibida para reactivar, en la medida del posible, la actividad de la hostelería local”, explicó el teniente alcalde, Juan Constenla, quien ayer presentó los actos programados junto al edil Óscar Durán.

La degustación de tapas de salmón se trasladará este año a los bares. “En el apartado gastronómico, lo único que se mantiene en pie en la presente edición es la típica degustación de tapas de salmón en la que participarán veinte establecimientos de la villa. Organizada junto con la Asociación de Hosteleiros da Estrada, esta se desarrollará desde el viernes 14 hasta el domingo 16. El viernes por la noche, y el sábado y domingo en horario de mañana (12.30-15.00) y noche (20.00-23.00). El coste de la tapa es de dos euros”, explicó Constenla. Los bares que participan en esta iniciativa son Eureka, Enredo, Mesón da Estrada, Os Peares, O Paseo, Vasán, Nicol´s, Samaná, O Candil, O Bodegón, Oasis, Navegación, La Bombilla, 20 Berzas, Taberna da Feira, Café de Xulia, O Lar, Velis Nolis, Malo Será y As Tres Portiñas. Todos ellos contarán ademas con asesoramiento de la Escuela de Hostelería de Pontevedra.

Junto a esta degustación, A Estrada ha programado una serie de actuaciones musicales, que se mezclan, como viene siendo habitual, con los actos por el Día das Letras Galegas. “En el apartado cultural, decidimos apostar por instalar un recinto perimetrado en la plaza del Concello para 230 personas en el que albergaremos eventos en los que destaca la presencia de músicos locales. Es una manera de premiar y motivar a las muchas agrupaciones estradenses que llevan más de un año paradas o trabajando en su local de ensayo sin ver premiado su esfuerzo”, explicó Constenla.

La actividad cultural comienza el martes a las 20.30 con la presentación en el Teatro Principal de dos libros centrados en la figura de Manuel García Barros. El primero de ellos es la reedición de los Contiños da Terra y el segundo una biografía del autor de Carlos Loureiro.

El sábado 15 a las 20.00 está previsto un concierto exhibición del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso. El domingo 16 a las 12.30 se realizará el tradicional concierto del salmón a cargo de la Coral Polifónica Estradense. A las 20.00 habrá un concierto a cargo de la agrupación vocal De Vacas, el grupo gallego que triunfa en Internet.

El lunes 17 arranca a las 12.00 con el pregón de las Letras Galegas en la alameda municipal a cargo del escritor Antonio García Teijeiro, a lo que le pondrá el broche la actuación de la Banda de Gaitas de Barbude. A las 19.00, en la plaza del Concello, tendrá lugar un concierto a cargo de la Banda de Música Municipal de A Estrada.

Para todas estas actuaciones puede retirar ya invitación en el departamento de Cultura.

El concurso de pesca llena sus plazas

Antes de que comiencen los actos programados con motivo de la Festa do Salmón y das Letras Galegas, el protagonismo se trasladará al río Ulla, donde mañana y pasado se celebrará la XLIV edición del Concurso Internacional de Pesca do Salmón en Augas Galegas, una competición organizada por la Sociedade Deportiva Río Ulla. Tras su cancelación en 2020, el concurso regresa este año, demostrando de nuevo su tirón entre los aficionados a la pesca del salmón. Un total de 48 pescadores participarán en el concurso en la modalidad de pesca con muerte, todas las plazas que se ofertaban. Hay además tres pescadores apuntados en la modalidad de pesca sin muerte. Desde Río Ulla, Miguel Sande, explicó que la cifra de participantes se mantiene con respecto a la ediciones prepandemia, pero ha cambiado la procedencia de los pescadores. Así, todos los participantes de este año son pescadores de la zona. “Hubo gente de Asturias y de otros lugares que se apuntó pero finalmente decidieron cancelarlo por la situación sanitaria”, explicó. El concurso arranca mañana a las 9.00 y se extenderá durante dos jornadas con un cupo de nueve piezas.