Denuncian la apropiación de un tramo del Camino Real a su paso por Alemparte

Un tramo del antiguo Camino Real Ourense-Betanzos que se conserva en Alemparte (Lalín) está “a punto de desaparecer” tras haber sido “deliberadamente taponado” en tres sitios, tal como denuncia el geógrafo Antonio Presas: En su parte superior se colocó un montón de xestas, arrancadas mecánicamente de la parcela de As Puzadas; dentro de la propia finca se removió un viejo depósito de escombros, junto con más retamas y tojos; y en la parte inferior se interpuso una barrera de tierra, piedras y diversas plantas, que imposibilitan el tránsito de personas, animales y maquinaria.

Presas solicita al Concello de Lalín la apertura de un expediente informativo, consultando con Patrimonio, y “que se actúe en consecuencia, o bien permitiendo la eliminación de ese tramo del viejo camino por considerarlo inservible, pese a su importancia histórica, o que se obligue a mantenerlo en las condiciones en las que estuvo tradicionalmente, aunque su uso vaya en declive”. En todo caso, subraya el geógrafo, “nadie se pode apropiar de un camino público sin el correspondiente permiso municipal”. El intento de eliminarlo interponiendo obstáculos y barreras que impidan el libre tránsito “no debe formar parte de las prácticas ilícitas de apropiación de caminos seguida por algunos propietarios para agrandar la extensión de sus fincas y mucho menos en este caso, por ser un tramo de camino histórico, sino que se deben seguir los trámites reglamentarios establecidos”. “No se puede amputar libremente un camino público”, concluye.

El Camino Real Ourense-Betanzos, uno de los más importantes de Galicia, correspondía a una vieja ruta comercial recorrida durante cientos de años por los arrieros, que transportaban sal o vino del Ribeiro, entre otros productos; por los tratantes de Garabás, los de la blusa negra, que compraban ganado vacuno y comerciaban con aparatos de cuero; y por los monjes del monasterio de Oseira, que tenían aforamientos en el entorno, como refleja, sin ir más lejos, su escudo esculpido en la fachada de la iglesia de Alemparte. Desde la Lagoa do Cepo –límite con el concello de Lalín– seguía un trazado recto hasta Alemparte, en dirección a Agolada a través de los puentes de Pedroso y O Turubelo. A la altura de Santa María de Alemparte sufría una bifurcación, con un ramal hasta el templo y otro que seguía el trazado general. Todo ese camino, desde el cruce del Alto da Rocha hasta el puente medieval de Pedroso, fue transformado en pista asfaltada en la década de 1980, excepto un pequeño trayecto de 104 metros de longitud al oeste de la iglesia de Alemparte, en el paraje de As Puzadas. La parcela en la que se localiza este tramo de camino real “fósil”, fue monte comunal en el pasado, al igual que una gran parte del terreno que hay en la vertiente derecha del valle del arroyo Saldoiro (Val de Cas, Toxo Grande, Val do Sino).