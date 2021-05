O departamento municipal de Cultura de Silleda vén de implementar o préstamo de lectores de libros electrónicos na Biblioteca Pública Daniel Castelao. O centro conta xa con dous dispositivos para o préstamo a domicilio, que permitirá ás persoas usuarias dispoñer dun gran número de volumes. Esta iniciativa enmárcase dentro dos obxectivos deste servizo de garantir o acceso á información a toda a cidadanía en condicións de igualdade, así como o de facilitar o acceso ás novas tecnoloxías.

Para poder facer uso dos dispositivos será preciso ter cumpridos os 18 anos e estar en posesión do carné da rede de bibliotecas públicas, que xa se vén outorgando dende o pasado ano no centro de lectura de Trasdeza. Os libros dixitais son compatibles coa plataforma de préstamo electrónico de Galicia (GaliciaLe), que ofrece catálogos en galego e castelán, e tamén con eBiblio, do Ministerio de Cultura.

As persoas que desexen facer uso dos dispostivos deberán de cubrir unha instancia no centro, asumindo a normativa que rexe este tipo de préstamos. Os libros deben transferirse ao dispositivo electrónico dende un ordenador. Para acceder ás plataformas as persoas usuarias teñen que darse de alta.

Libros, audiolibros, revistas... están a disposición dos usuarios da Daniel Castelao con este préstamo. Todas aquelas persoas que desexen acollerse ao servizo disporán dun manual coas oportunas instruccións para o acceso.

Con esta iniciativa, que vén a complementar a entrada da biblioteca silledense na rede de centros públicos de Galicia, mellorase o servizo a través do uso das novas tecnoloxías. Segundo datos recompilados por GaliciaLe, dende o inicio da pandemia, en marzo do pasado ano, o número de préstamos desta plataforma chegou a duplicarse respecto ao ano anterior, o que constata o auxe destas tecnoloxías tamén ao servizo da lectura.

Cursos de galego e castelán para inmigrantes

O Concello de Silleda vén de poñer en marcha as clases de lingua do programa Anduriña, de alfabetización e integración cultural para a poboación inmigrante. Dende esta semana estanse a impartir clases de lingua castelá os luns e mércores e, como novidade, de lingua galega os martes e xoves; o horario é de 10 a 12. Destinadas a inmigrantes maiores de idade empadroados no Concello de Silleda, contan dunha trintena de persoas anotadas. A participación é gratuíta e as inscricións, co prazo aínda aberto, formalízanse no Centro Social de Silleda. Anduriña ten como finalidade xeral o impulso da aprendizaxe da lingua e adquisición de coñecementos sobre a cultura española e galega.Entre os obxectivos específicos figuran que os inmigrantes acaden unhas competencias lingüísticas base (oral e escrita), fomentar habilidades sociais ou dar unha resposta educativa acorde ás necesidades de cada usuario, tendo en conta o seu nivel académico. O municipio de Silleda conta con máis de 800 veciños procedentes de distintos países, o que representa case un 10% da poboación. “Cremos que este programa axudará ás persoas que chegan a residir ao noso municipio procedentes do extranxeiro e que non coñecen ben a nosa lingua, a familiarizarse co idioma e mellorar as súas habilidades de comunicación”, indica a concelleira de Benestar Social e Igualdade, Ángela Troitiño.