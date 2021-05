El Espazo Xove de Lalín tiene previsto organizar este sábado 8 de mayo la Fiesta de la Primavera “con la finalidad de ofrecer el centro como espacio de ocio seguro a la juventud de Lalín”. El evento dará comienzo a las 16.00 horas con la elaboración de un graffiti por parte de Diego AS, campeón nacional de la especialidad. Al mismo tiempo, se celebrará un taller de breakdance y parkour realizado por Gael Zarza que finalizará a las 19.00 horas. A las 17.00 horas se llevará a cabo un taller de cócteles por Eduvía. A modo de clausura, a las 18.00 horas será el turno de Reiguerap, donde las regueifeiras del IES Marco do Camballón y de Semente acompañarán el inicio de la Freestyle de Rap organizada por The Line de Lalín. La cita incluye a vocalistas procedentes de distintos puntos de Galicia, así como las actuaciones de Aprendiz, Québec, Sozat y Sanji. Para cumplir con el aforo reducido se habilitó el enlace de reservas siguiente: http://xuventude. xunta.es/component/k2/item/20191-feira-de primavera-no-espazo-xove-de-lalin.