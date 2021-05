A Fundación Pública Artesanía de Galicia trasladoulle onte ao alcalde de Agolada, Luis Calvo, a súa decisión de pospoñer ao vindeiro ano o Corazón da Artesanía, debido á situación de pandemia. Este encontro de artesanía tradicional e popular de Galicia púxose en marcha en 2012 e celebrouse cada mes de xullo ata 2019, pois o ano pasado tampouco se puido levar a cabo.

O mandatario agoladés e a xerente da Fundación Pública Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, mantiveron varias reunións telefónicas ao longo dos últimos meses para ir vendo que pasaría este ano con este evento a consecuencia da Covid-19. Onte de novo Calvo púxose en contacto con Fabeiro, quen lle comunicou a decisión non celebrar o Corazón da Artesanía neste 2021.

“Estamos convencidos de que, a pesar de que o corazón da artesanía galega latexa afortunadamente en múltiples recunchos da nosa xeografía, existe un lugar que nos traslada no tempo á propia esencia da nosa artesanía, e ese lugar é o recinto dos Pendellos de Agolada”, sinalan desde a fundación dependente da Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación. Amais do seu “atractivo e singularidade urbanística”, a organización valora “os espazos, moitos deles reducidos, que o configuran como o lugar idóneo para volver ao espírito das antigas feiras e atraer a milleiros de visitantes”. “Traballaremos para que en 2022 poidamos converter de novo os Pendellos nun encontro da tradición e a vangarda”, recalca Fabeiro.

¿Evento reducido?

O goberno agoladés intentou buscar “algunha alternativa” para celebrar o evento dalgún modo, mesmo propuxo ampliar os días para que a xente non se concentrase toda na fin de semana, pero é conscente de que a decisión tomada é consensuada e ten como principal obxectivo tratar de evitar que a pandemia se propague. “E o primeiro é a saúde”, apunta Calvo. No caso de que a situación sanitaria xeral mellorase, cabería a posibilidade de facer nuns meses un evento máis reducido, aínda que fose só dirixido á poboación do municipio, neste momento, libre de coronavirus.

Mostra de agosto

Pola súa parte, o equipo de goberno agoladés xa estuda a posibilidade de poder celebrar dalgunha maneira a que sería a XXIV Mostra de Artesanía do mes de agosto, organizada polo Concello, e que o verán pasado tampouco se puido facer polo coronavirus. Aínda que son conscientes de que non poderá realizarse coma en edicións pasadas, con tres días cheos de artesanía e de distintas actividades pensadas para todas as idades, si planetexan organizar algunha iniciativa que faga referencia a esta cita tan importante para a localidade, que cada ano serve para atraer a un número relevante de visitantes.