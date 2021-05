Veinte establecimientos ofrecerán tapas como alternativa a la Festa do Salmón

Todavía no están confirmadas las tapas que se ofrecerán al público, pero sí se sabe que tendrán un precio de dos euros. Optan, así, por la misma fórmula que se desarrolló en ediciones anteriores, teniendo en cuenta que el 2020 también estuvo marcado por la pandemia y el confinamiento estricto. Repiten, también, el modelo de ruta-degustación por el que se optaba en las Santas Tapas.

El tiempo y las restricciones

Sin embargo, hay otros dos aspectos que pueden influir a la hora de perfilar los detalles de la degustación de tapas que funciona como alternativa a la Festa do Salmón de este año. Por una parte, está el tiempo. Según explicó Bascuas, la lluvia puede condicionar considerablemente el desarrollo de la ruta-degustación. Especialmente por las reducciones de aforo en interiores y la posibilidad de no poder aprovechar las terrazas. De todas formas, el presidente de la Asociación de Hosteleiros da Estrada afirmó que aunque las condiciones meteorológicas sean adversas, la ruta de tapeo no dejará de celebrarse. En todo caso repercutirá en el número de locales que la compongan.

Otro de los aspectos que quiso destacar Bascuas fue todo lo relativo a las restricciones. Es decir, hasta qué punto las limitaciones que se impongan pueden influir sobre la organización final de la degustación de tapas. De hecho, desde el colectivo esperan que se pueda abrir la hostelería hasta las 00.00 horas, con el objetivo de ampliar el horario en el que se ofrezcan las tapas.

Así, y pese a los detalles que todavía quedan por definir, A Estrada contará con una Festa do Salmón singular y alternativa, marcada por la pandemia. Se optará, por tanto, por una celebración de pequeño formato en la que los estradenses podrán degustar tapas de salmón tanto al mediodía como a lo largo de la tarde.