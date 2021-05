Facendo historia en Doade

Tamén na parroquia de Doade, executamos nos últimos dous anos a prospección, catalogación, limpeza e sinalización de sete mámoas, así como de varios petróglifos existentes nas rochas. A totalidade destes elementos prehistóricos, así como a réplica do Santo da Pedra e dous miradoiros que gozan dunhas espléndidas vistas panorámicas sobre o Val do Deza quedaron unidos entre si pola Ruta da Prehistoria de Doade, un sendeiro cultural debidamente sinalizado duns 8 km. de percorrido, a carón do complexo etnográfico de Codeseda.

Na memoria dos construtores de dolmens, mámoas e castros, que se tornan nos nosos devanceiros máis afastados no tempo e máis próximos no espazo, o Museo Etnográfico Casa do Patrón, no seu permanente ánimo de conectar cos alicerces máis auténticos e profundos da nosa cultura, a base dun inmenso sacrificio, traballo e tesón, nunha iniciativa privada sen precedentes, mercou varias leiras na coroa do castro e, coa pertinente autorización da Dirección Xeral de Patrimonio, asumiu a grande responsabilidade de promover as campañas arqueolóxicas que permitiron datar o castro, coñecer en detalle o xeito de vida dos seus poboadores de hai 25 séculos, consolidar vivendas, localizar a muralla e os fosos, así como recuperar máis de 21.500 restos arqueolóxicos mobles, que están depositados e expostos na sala monotemática de arqueoloxía habilitada a tal fin no propio museo, a apenas 600 m. do xacemento, a disposición de todo o pobo galego.

E así seguiremos no 2021, o ano que será recordado por vencer a pandemia e tamén por executar a sétima expedición arqueolóxica do castro de Doade, a partires do 10 de maio, consistente na escavación dunha cata de gran tamaño, cuns 180 m2 (20 x 16 x 10 m.), para darlle continuidade aos lenzos externo e interno da muralla, facilitando a busca da porta orixinal de entrada ou acceso ao recinto castrexo, descubrindo o seu nivel de utilización, consolidando na medida do posible as estruturas defensivas localizadas e restaurando os restos arqueolóxicos mobles atopados. Completaremos a campaña mediante a súa difusión turística, visitas guiadas, coincidindo co período da escavación. A fase de escavación terá unha duración de tres semanas (15 días hábiles) e será executada por catro arqueólogos profesionais e cinco estudantes de doutorado da USC. Posteriormente, levarase a cabo a consolidación e restauración dos achados, durante 11 días hábiles por dúas restauradoras profesionais.

Con esta campaña, trataremos de completar o máximo posible o importante estudo deste xacemento, que vimos realizando nos últimos seis anos. Trátase dun dos catros mellor documentados da Galicia interior, divulgado a través das correspondentes memorias arqueolóxicas, dos milleiros de visitas guiadas ou por libre, así como a edición de dous libros: O segredo do castro de Doade e O castro de Doade, unha fortaleza da Idade de Ferro no corazón do Deza, ademais dunha guía turística e arqueolóxica para informar aos visitantes do noso querido castro, que, por outra banda, constitúe unha paraxe de enorme riqueza paisaxística, unha verdadeira terraza natural sobre o val do Asneiro.

*Manuel Blanco Villar é presidente da Asociación de Amigos da Casa do Patrón