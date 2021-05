Una profana en el reino del salmón

No sé nada de pesca. Absolutamente nada. Tan solo he escuchado a mi padre, en ocasiones aisladas, hablar de ella mientras rememoraba sus tiempos de pescador aficionado. Pero jamás he mantenido una conversación profunda, o incluso interesada, sobre qué es eso del arte de pescar. Sin embargo, la oportunidad de hacer el seguimiento informativo de la campaña del salmón en el Ulla me ha capturado. O lo que es lo mismo: me he sentido como un pez extraviado que no se percata de que ha mordido el anzuelo. Y ese interés desconocido y sorprendente es el que me ha llevado a adentrarme en las fauces del Ulla. Y es que... ¿Quién me diría a mí que invertiría mi mañana de domingo en pasear por el coto de Ximonde? Ese lugar casi mágico y enormemente disputado por aquellos que, a diferencia de mí, sí saben lo que es pescar.

Lo primero que llamó mi atención fue un cartel informativo, situado justo al lado de la estación ictiológica. Me paré a leerlo, a sabiendas de que me quedaría rezagada. Además de un mapa, había una serie de gráficos y cuadros en los que se explicaba la dramática situación que vivió el salmón en los 90. Y que, pese a la paulatina recuperación que fue experimentando en la siguiente década, en el 2010 no se habían logrado recuperar los niveles de captura de años anteriores. Y ahí, a la vista de que el cartel no estaba lo suficientemente actualizado, me surgieron preguntas. ¿Habrá mejorado su situación en la última década? Por oídas, creía que no. Pero la deformación profesional me obligó a seguir mi camino con el objetivo de encontrar un pescador que pudiese resolver mis dudas.

Con una mañana tan despejada, y los rayos de sol lamiendo las orillas del río, creía que me encontraría con muchos pescadores. Pero no fue así. Mi agudeza visual, que tampoco es mucha, fue incapaz de encontrar a nadie. Hasta que mis acompañantes me dieron la voz de alarma: el truco estaba en cruzar al otro lado. Así fue: subimos las escaleras que llevan al puente de Ximonde, ese que tiene unas vistas tan vertiginosas como espectaculares, y allí encontré mi objetivo: un grupo de pescadores que charlaban distendidamente.

Con la timidez propia de las primeras veces, me acerqué a ellos. Les pregunté qué tal estaba yendo la mañana, pero la respuesta no fue lo suficientemente satisfactoria: “el río está fantástico y aquí estamos, a ver si hay suerte”. A las 11.00 horas aún no habían visto ningún salmón. Me paré a hablar con Ángel Benigni y José Ramón Dios. El primero, pescador; el segundo, vigilante.

Una realidad delicada

“La realidad del salmón es delicada, todo el mundo lo sabe”, dijo Ángel mientras José Ramón asentía. El llevar mascarilla me salvó de lo obvio: mi ignorancia. Aun siendo consciente, por oídas, de que el salmón no está en su mejor momento, no tenía muy claro a qué se debía. Así que pregunté.

José Ramón me miró con atención y meneó la cabeza. De su boca salieron las únicas palabras que podrían llevarme a seguir preguntando: “son muchos factores”. “¿Y cuáles son?”, pregunté, metida de lleno. Entre Ángel y José Ramón enumeraron una larga lista de circunstancias que afectan al salmón. Las mismas que son capaces de poner en peligro al mismísimo rey del río. Y fueron unas cuantas: la sobrepesca en el mar, el estado de los ríos, la calidad del agua, los ataques de los cormoranes y, como no, el cambio climático. Me quedé sorprendida. ¿Cómo es posible que, teniéndolo todo en contra, los salmones continúen a tener esa fuerza magnánima que los caracteriza?

“Lo que le pasa al salmón son todo incógnitas. Hay años mejores y otros que no lo son tanto. La temporada aún acaba de empezar y es muy pronto como para hacer predicciones”, dijo José Ramón. Su voz estaba llena de intenciones. Las mismas que enfundan las personas optimistas y cautelosas.

Por su parte, Ángel añadió que se necesitan destinar más recursos a la conservación del salmón. “Debería ser una especie todavía en estudio, que se investigase también el estado de los ríos y la calidad del agua. Nunca es suficiente la inversión”. Y es que a Ángel se le veía a leguas su capacidad de conexión con el río. De hecho, cuando José Ramón tuvo que irse, siguió conversando conmigo y me dio una de las claves para entender de qué va esto de la pesca.

Me dijo que, si logra capturar un salmón, está pensando en donarlo a Medio Ambiente. Su intención se enmarca dentro de una iniciativa por la que los pescadores que lo deseen pueden entregar los salmones que pesquen. Estos se utilizarán para su repoblación o el seguimiento de su migración hacia el mar.

La fascinación del Ulla

Me despedí, agradeciéndole su amabilidad y volví a cruzar el puente en dirección a mi destino. Antes de llegar al coche, seguí paseando por las orillas del Ulla, creyéndome afortunada. Un movimiento inesperado en el agua me hizo pensar, durante un segundo, que tal vez un salmón se había atrevido a salirme al paso. Sonreí al saber que eso rozaba lo imposible.

Abandoné Ximonde a paso lento. No quería irme de allí. Es un entorno casi mágico, el mismo que crea el Ulla a su paso. El que habitan los salmones, pese a su complicada situación. Y en el que los pescadores lanzan sus cañas, con la ilusión puesta en capturar alguno. Sienten verdadera fascinación por el río. La misma que han sido capaces de transmitirme a mí: una profana en el arte de pescar. La misma que hoy, con voz tímida y en bajito, se atreve a decir: no sé nada, pero quiero saber más.