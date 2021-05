Lalín es, en un contexto histórico, una villa moderna que carece de un núcleo tradicional definido y que sus orígenes hay que situarlos en las zonas hoy en día periurbanas –Lalín de Arriba y Donramiro–, con el Barrio de Abaixo como el primer asentamiento más o menos consolidado. A pocos metros en la que antaño fue una de sus señas identitarias –la torre medieval que, según historiadores fue totalmente demolida en 1846– se impulsó la primera gran área de expansión del núcleo urbano.

A mediados de 2001 se aprobaba definitivamente en pleno el Plan Parcial de Ordenación del SUE-1 del PXOM; el conocido como plan de O Regueiriño. Pronto se cumplirán dos décadas de un proyecto que supuso un punto de inflexión para el crecimiento del núcleo urbano. No sería posible si en 1999 fuese aprobado el nuevo planeamiento urbanístico, una herramienta esencial no solo para convertir una zona agreste y húmeda en el futuro centro administrativo de Lalín, sino también para articular su trama urbana.

El estudio económico-financiero del plan se elaboró en pesetas y, según la documentación administrativa se había cifrado en 350 millones –algo más de 210.000 euros– los costes de urbanización. La tasación de la repercusión de los precios por metro cuadrado fueron de 26 euros/m2 para los sistemas generales y unos 35 para cada metro construido. La repercusión por vivienda fue tasada en cerca de 4.000 euros el metro construido. El Concello entraba en la participación de los costes de urbanización al disponer del 10% del aprovechamiento del área de reparto del mencionado plan parcial. ¿Qué obtenía a cambio? Una parcela en la que se levantaría años después la nueva casa consistorial y la Praza de Galicia, otro solar para los futuros juzgados, un área anexa al Paseo do Pontiñas o un predio en el que en su momento iba a levantarse un equipamiento social. En total el ámbito de actuación abarcó una superficie de 79.786 metros cuadrados. Pero los terrenos tenían unos propietarios, con los que, como es común en estos casos, hubo que sentarse a negociar cómo se acometería el proyecto. Eran 58 parcelas de titularidad privada y 46 los propietarios identificados inicialmente para una superficie “aproximada de 76.607 metros cuadrados”. El trabajo elaborado por el arquitecto Javier Bugallo referencia que “representa un parcelario ampliamente fragmentado, por cuanto 30 propietarios son titulares del 18,45% de la superficie total del ámbito, con parcelas inferiores a 1.000 metros, mientras que otros cuatro poseen el 48,89%, con parcelas superiores a los 5.000 metros cuadrados”.

Las características de este desarrollo permitían la construcción de hasta 487 viviendas con modelos residenciales de manzana abierta, cerrada y protegida. Conviene recordar que en la prolongación de Observatorio se levantó un bloque de una quincena de pisos de protección pública. Asimismo, se habilitaba una gran bolsa de aparcamiento, con 568 plazas situadas a menos de cinco minutos, caminando del Kilómetro 0.

El desarrollo de O Regueiriño coincidió en plena vorágine constructiva, cuando en Lalín no alcanzaban los dedos de las dos manos para contar desde el centro el número de grúas girando encima de los futuros edificios. La gallina de los huevos de oro parecía tener una vida eterna y a las arcas municipales llegaban, solo del impuesto de construcciones, más de 1,4 millones de euros en 2006 y y casi 1,2 un año después. En este bienio se habían levantado en todo el término municipal exactamente 1.448 viviendas. Pero la burbuja inmobiliaria, como en el resto de España, se pinchó y en O Regueiriño no se levantaron los hogares que estaban previstos. Los primeros bloques se habitaron en 2007 y el precio de los hogares, en algunos casos, rondaba los 1.500 euros/m2. Un puñado de estos pisos acabaron en manos de la Sareb, que colocó por menos de la mitad de su valor inicial.

Hace ahora justo 11 años en O Regueiriño había 309 viviendas concluidas o en fase de construcción cuando estaban a punto de cumplirse sus seis primeros años de existencia desde su inauguración en septiembre de 2004. Sin edificar, aunque con un proyecto en marcha que luego no fue desarrollado, se encontraban los terrenos para el centro de día firmado con la Xunta y el Centro de Negocios Deza, una iniciativa privada de ámbito comercial inmersa en la consecución de terrenos por la existencia de cierta litigiosidad por alguna parte. Estos espacios continúan a día de hoy en las mismas condiciones.

Praza de Galicia

La remodelación de la Praza de Galicia fue la última actuación municipal de calado en la zona con una primera fase del un proyecto diseñado por el arquitecto paisajista Martín Toimil. En verano de 2013 se destinaban 160.737 euros a unos trabajos que deberían tener continuidad con el dibujo sobre la plaza del consistorio de un jardín con distintas especies y zonas de agua que no llegó a materializarse. La primera fase fue adjudicada por el cuatripartito, activando el proyecto encargado por José Crespo en el mandato anterior por un importe de ejecución material de 139.000 euros. Además del retraso en la finalización de los trabajos –la empresa fue sancionada en varias ocasiones– el diseño actual poco tiene que ver con el previsto pues en pocas semanas desaparecieron elementos ornamentales como parterres y la canalización del riego está todavía a la vista. O Regueiriño, por su dimensión y proximidad al centro, es ideal para la celebración todo tipo de eventos. Las atracciones de las fiestas de As Dores se sitúan ahí desde hace años e incluso como alternativa para las ferias de los días 3 y 18 de cada mes.

Un inmueble cuestionado por su coste del que su impulsor se siente orgulloso

El Castro Tecnolóxico es actualmente una de las imágenes de Lalín y la casa consistorial ha sido visitada por numerosos estudiantes de arquitectura. La obra de Mansilla y Tuñón fue muy cuestionada por su elevado coste, pero su promotor, José Crespo, se siente tremendamente orgulloso de haber apostado por un diseño diferenciado al alcance solo de las grandes urbes. Su puesta en marcha dio más de un quebradero de cabeza al gobierno local y entre medias hubo nueve meses en los que no se movió un ladrillo por las dificultades de una de las empresas constructoras. Finalmente FCC acabó asumiendo la parte de Proinsa y las grúas volvieron a girar sobre O Regueiriño a mediados de febrero de 2009. El acta de replanteo se había firmado en julio de 2006 con la previsión de que los trabajos se extendiesen durante 26 meses; es decir, los lalinenses estrenarían casa consistorial para las fiestas patronales de 2008. Pero no fue hasta principios de 2011 cuando comenzó el traslado de las dependencias al nuevo edificio –que remató casi doce meses después–, donde también funcionarían otros servicios públicos como el provincial tributario o ya, en 2015, la oficina de tramitación del DNI y pasaporte. El coste final del proyecto ascendió a 14,4 millones; un 30% más de lo previsto inicialmente. El 20 de septiembre de 2013, en plenas fiestas de As Dores, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, inauguraba oficialmente un edificio en el que el hormigón, en su interior, y la fachada acristalada son los materiales más destacados en la concepción de una fortificación castreña del siglo XXI de más de 8.100 metros cuadrados.

Quince años de la nueva sede judicial, el primer edificio de esta área de expansión

Si la casa consistorial lalinense –ahora rehabilitada como biblioteca municipal– se quedaba pequeña, una de las urgencias de la localidad eran unos juzgados acordes con la dimensión de una villa como Lalín. Las dos salas funcionaron durante años en un vetusto piso de la calle Ponte hasta que en diciembre de 2014 entraban las máquinas en una parcela municipal de O Regueiriño para levantar un moderno edificio presupuestado en 1,8 millones de euros. Fue clave el respaldo que desde el gobierno gallego le imprimió a este proyecto el exconselleiro Jesús Palmou, que luego acudiría a la colocación de la primera piedra de las obras en compañía del alcalde Crespo Iglesias. Estos nuevos juzgados se levantaron sobre un solar de 3.500 metros cuadrados y una superficie total construida de 2.658,21 m2 repartida en cinco plantas y distribuida del siguiente modo: planta sótano -2 (445); planta sótano-1 (329,); planta baja (750), planta primera (604) y un espacio de 529 metros cuadrados para la planta segunda. El 21 de julio de 2006 tuvo lugar el acto oficial de inauguración de la sede judicial, presidido por el titular del gobierno autonómico, Emilio Pérez Touriño. Ese día algunos funcionarios y trabajadores de los juzgados 1 y 2 aprovecharon el acto para expresar su malestar por el escaso personal adscrito a estas dependencias, con solo cinco trabajadores en el número 1 y 7 en el número 2. En la puesta de largo del inmueble público el regidor recordó en su intervención que el proyecto se dilató durante casi diez años por las dificultades para conseguir los terreno, Y apuntó a los nuevos juzgados como el primer edificio abierto de O Regueiriño.