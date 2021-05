Lalín presenta ya una incidencia acumulada a 14 días superior a los 150 casos por 100.000 habitantes –163 en concreto– lo que demuestra que el ritmo de contagios por coronavirus en el municipio, lejos de controlarse, sigue en expansión. Según los datos oficiales ayer había 38 casos activos –cuatro más en solo 24 horas– que son una docena más de los registrados al comienzo de la presente semana. De no frenarse esta escalada de propagación del virus las restricciones que entrarán en vigor mañana lunes podrían ser más severas a medio plazo y esa es una de las preocupaciones del gobierno municipal. El alcalde, José Crespo, se pronunció anteayer en este sentido, apelando a la concienciación social y el cumplimiento de las normas sanitarias para no llegar a una situación que no solo implicaría reducción de aforos en la hostelería.

Mientras tanto, en torno a medio centenar de vecinos de Barcia y otros colectivos que pudiesen estar relacionados por contacto con el entorno del vecino fallecido el jueves fueron citados en el centro de salud para un cribado. Al tratarse de pruebas PCR y no test de antígeno, fuentes del Servizo Galego de Saúde (Sergas) estiman que los resultados no se conocerán al menos hasta el día de hoy. El cribado se desarrolló con normalidad y solo hubo una curiosa incidencia imputable a un error informático: los primeros vecinos de Barcia que recibieron el aviso telefónico para realizar las pruebas, fueron citados en Padrón. Finalmente esta incidencia fue solventada. Los contactos del ámbito laboral del fallecido ya fueron sometidos a pruebas anteayer y también una parte de los miembros del coro parroquial de Barcia, en el que canta la esposa del finado, que permanece ingresada.

De Silleda y A Estrada no trascendieron ayer nuevos datos –el viernes constaban activos 14 y 2 respectivamente– mientras que Cerdedo-Cobade subió de tres a un total de cinco.

En lo que respecta a los centros educativos son 10 en total al aparecer un caso en el IES de Cotobade, además de otro anterior del centro de Tenorio. Trasdeza mantiene tres (CEIP de Silleda, María Inmaculada e IES Colmeiro) y los de Lalín se reparten en: Golmar (2) (Aller Ulloa (2) y uno en el IES Laxeiro. El Pérez Viondi de A Estrada continúa con un caso.

La Policía tuvo que intervenir en varios establecimientos este sábado

La situación epidemiológica no impidió el incumplimiento de las normas en varios locales de hostelería en la tarde de este sábado. La Policía Local registró siete denuncias por incumplimientos en el uso de la mascarilla en un bar de la calle Pintor Laxeiro.

Además, dos patrullas tuvieron que personarse en otro local de la calle B al constatar que seguía abierto pasadas las 21 horas, su hora de cierre.