“Escribir siempre fue mi terapia particular cuando tenía pocos años”

El Pazo de Liñares fue ayer escenario de la presentación de la novela Sin pena, pero con mucha gloria, ópera prima de la lalinense Sonia García Lamela. Se trata de un relato donde se dan la mano fantasía, aventura, romance y ficción para narrar una historia donde el personaje central experimenta situaciones complicadas desde muy joven.

–¿Buscó un título tan sugerente para poder captar lectores?

–Si te soy sincera, pensándolo no buscaba algo para enganchar, sino como un título que englobase lo que es en sí la vida de esta protagonista, Mía. Desde luego, no pretendía llamar la atención con título ni nada parecido. Quiero decir que se trata de una vida que la llevaba sin pena y que hasta que espabiló no vivió su gloria.

–¿Se podría decir que es una novela producto de la pandemia?

–Totalmente. Tengo que reconocer que siempre me gustó escribir porque era como mi terapia psicológica cuando tenía pocos años. Entonces lo hacía porque era una forma de desahogarme y no sabía que tenía esa ansía hasta que llegó el confinamiento. Con la pandemia me dio un bajón, me encontraba incómoda por lo desconocido que era todo y, después, retomé mi afición a escribir con los niños en casa y sin saber cómo iba a ser el futuro. Fui por ahí hasta que acabé esta mi primera novela.

–Y muy satisfecha, supongo, con el resultado final, ¿no?

–Pues sí. Ahora mismo me han parado por la calle gente que me estaba diciendo que el libro les gustaba. Me refiero a gente que te conoce y que es la que más sabe del tema. Todavía no lo comenté mucho, la verdad, Incluso me dicen que lo están leyendo y que es como si yo se lo estuviera contando con mi propia voz. Hay cosas que son muy mías, como palabras y demás. Se ve que hay algo mío en esta novela.

–¿Sería mucho decir entonces que es una novela autobiográfica?

–No es autobiográfica pero sí hay conocimiento de cosas que cuento, que narro. A mí me parece algo inevitable. Cuando entrevistan a autores y dicen que lo que han escrito es totalmente ajeno a ellos yo me pregunto cómo pueden hacer algo así. Puede ser, pero yo ya te digo que en mi caso no puedo.

–¿43 años es una buena edad para empezar a escribir?

–Yo ahora mismo estoy disfrutando este momento, que no es normal, y tengo más cosas pero no sé si me animaré a seguir escribiendo. No lo sé, la verdad. Voy a ir con calma y saboreando esto porque pienso que no hay fecha para hacer lo que te gusta y tampoco hay una edad para empezar a valorarte y a no ponerte zancadillas.

–¿La mezcla de aventura y romance responde a algo en concreto o son ingredientes que surgieron de forma espontánea en el relato?

–A mi la valoración me la hicieron antes de entregar la novela y uno de los detalles que les llamaba la atención es que no había una trama romántica. Me dijeron que era un relato demasiado plano. Y yo no tenía una orientación clara al respecto. Después llegó la coletilla de que sabes que para vender... Se trataba de no hacer una trama que sólo fuera un personaje con su familia y que estaría bien que le metiera algo romántico. Lo del romance salió porque me guiaron hacia esa vertiente. Fue una sugerencia.

–¿Y lo del cártel también fue algo inducido o fue algo que pedía un relato tan intenso en México?

–Estaba en Acapulco, ¿qué podía ser? ¿Qué peligro le podía poner a la pobre de Mía? Es que salía.

–¿Si pudiera ahora cambiaría algo de lo escrito en su novela?

–Si fuera así, dejaría el final abierto porque tengo muchas cosas en la cabeza para esta chica que me guardé porque me contuve.

–¿Le gustaría que hicieran una serie o una película con ella?

–Sería genial. La estaba escribiendo y ya pensaba en los actores que podían interpretarlos. Mía es muy Blanca Suárez y para Gabriel me vale cualquier mexicano. Y como hermano estaría bien Dani Rovira por lo del sentido del humor.

–¿Espera poder vender la primera edición de 300 ejemplares?

–Desde luego, si consigo vender ediciones, Alvarellos será quien se encargue de ella. Lo tengo clarísimo. Pero ya sabes que en esto nunca se sabe lo que puede pasar pero los 300 es lo que te suelen ofrecer.