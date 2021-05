Las sesiones informativas de la Escola de Familias de Lalín arrancaron anteayer con una charla sobre acoso escolar a cargo del deportista Iñaki Zubizarreta y tendrán continuidad con cuatro charlas más entre este y el próximo mes.

El programa de propuestas, bajo el lema Máis que un teito. A familia como motor de cambio. Educar no esforzo e na responsabilidade se abre el día 7 con la charla sobre adición a las nuevas tecnologías y al juego on line a cargo de Antonio Rial Boubeta. doctor en Psicología Social y profesor titular de la USC. Director técnico de la Unidade de Psicoloxía do Consumidor e Usuario y experto en metodología de investigación en Ciencias Sociales y de la Salud. Autor de más de un centenar de artículos y revista científicas nacionales e internacionales. Dirigió en 2019 uno de los mayores estudios realizados en España sobre el problema del juego on line en menores.

Manuel Isorna disertará el día 28 sobre prevención y consumo de sustancias. Doctor en Psicología y experto en drogodependencias y conductas adictivas. Es profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación y Trabajo Social de la Uvigo. Ya el 4 de junio, J Eugenio Torres Meira presentará la conferencia Os menores ante as novas tecnoloxías. Beneficios e riscos. El ponente es experto universitario en Investigación sobre Derechos Cibernéticos y también diploma por el Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad como especialista en el análisis de evidencias digitales. Es el Responsable del Equipo de Investigación Tecnológica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra. El 11 la psicóloga general sanitaria, especializada en Sexología, Terapia Sexual y de Pareja Martina González Veiga expondrá sus argumentos sobre sexualidad.

Todas las charlas son a las 20.00 horas y por el momento está por decidir si podrán ser presenciales.

El testimonio de Zubizarreta sobre acoso escolar

En la charla que abrió esta Escola de Familias, Zubizarreta explicó por videoconferencia a los escolares, familias y docentes los peligros del acoso escolar y la necesidad de prevenirlo con la implicación de todos, desde su experiencia. Fue presentado por la concejal de Sanidade, Eva Montoto, que puso en valor el “testimonio de Iñaki desde la superación” y apuntó como objetivo de la charla “de sensibilizar e implicar a todos contra la grabe problemática que supone lo acoso escolar”.

El exjugador de baloncesto contó cómo empezó su situación de bullying cuando con 11 años fue aislado de sus compañeros por decisión de una docente que temía que pudiese hacer daño a los demás chicos por ser muy alto y fuerte. Afirmó que “esos silencios impuestos al final te causan tanto desgaste que te pueden llegar a convertir en un nadie”. “Recuerdo esa época como una etapa muy dura; los silencios se rompían con palabras: palabras de insulto, humillaciones y recochineos”, sostuvo. “La medida que te vas quedando solo, el trabajo de erosión es muy potente por todas las etiquetas que te imponen”. “El problema no era a estatura y sí, el problema era que te eligieran (para hacer recochineo de ti)”, argumenta al tiempo que citaba alguno de los distintos descalificativos por los que era llamado. En su testimonio, subrayó que “cuando la mochila está tan cargada lo que quiere es dejar de sufrir” e indicó que en su caso consiguió desconectar con el baloncesto, con el dibujo y con los cómics. “Ser jugador de baloncesto me dio identidad, señala, al tiempo que me posibilitó trabajar en equipo, me posibilitó recomponerme y gestionar el conflicto y volver reinventarme”, explicó. Hizo hincapié en la necesidad de hacer ver a la juventud el poder de la comunicación para permitir visibilizar que haya gente que lo esté pasando mal. Y remarcó la importancia que tiene saber explicar a los chavales que una cosa es ser un chivato que informar cuándo hay un problema y la gente está sufriendo. Defendió que “la educación viene de la casa, no es justo que se descarguen las responsabilidades de los padres sobre el profesorado”. “En esta misión [prevención del acoso en las aulas] todos tenemos responsabilidades; tenemos que ponernos las pilas todos”, subraya. En la charla también intervino el técnico municipal Xurxo Novoa, del programa Aquelar.