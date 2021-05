–¿Qué recuerda de aquellos instantes y de la gestión que supuso sacar adelante este plan?

–Cuando se aprobó el Plan Xeral [en 1999] si ahora miro hacia atrás fue, sin duda, la acción de gobierno más importante de mi vida política. Marcó un antes y un después en materia de urbanismo y el tiempo nos dio la razón. La primera actuación fue la de O Regueiriño, donde había unos prados, y conseguimos ejemplificarlo en un espejo sobre como tendría que encaminarse el urbanismo; tengo que agradecer la labor del arquitecto Javier Bugallo. Se logró un beneficio para todos; para los vecinos, porque vieron sus prados transformados en solares y para el pueblo, porque logramos los terrenos para los nuevos juzgados, parte del jardín botánico, la zona de las pistas polideportivas, la Praza de Galicia y el solar del consistorio. Si hubiese que cuantificarlo económicamente serían muchos miles de euros. Me siento orgulloso.

–¿Se arrepiente de haber apostado por un proyecto de la dimensión del Castro Tecnolóxico?

–En absoluto. Le cuento una anécdota: cuando me reuní con los arquitectos le dije: lo que quiero para el concello es que tenemos uno muy viejo que no podemos restaurar y es demasiado pequeño. Tenemos un solar un poco enterrado, porque está en la parte baja del casco urbano y queremos un inmueble que sea el icono de Lalín. Comenté que las imágenes lalinenses eran las estatuas de Loriga y Aller o la iglesia, no había más. Con este concello, que me costó votos porque parecía una obra faraónica, pero los doy por bien empleados, porque cuando alguien hace una casa la hace para as medras. Hicimos un concurso internacional y en el jurado estaba César Portela y Gallego Jorreto; después de problemas con las empresas se sacó adelante una obra emblemática que se convirtió en la imagen de Lalín, porque la ves y ya identificas nuestro municipio. Cuando se urbanice la Avenida Cuíña y, junto con el Arena, creo que va a quedar un área modélica para decir que somos un pueblo moderno, con servicios y que cuida su arquitectura