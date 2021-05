La corporación lalinense acordó ayer por unanimidad iniciar la adjudicación del renovado del alumbrado público del municipio, para el que hay una ayuda del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) de 6,7 millones, la cuantía que había pedido el municipio. El resto de la inversión, hasta los 8,4 millones, deberá aportarlo el Concello.

El alcalde, José Crespo, calcula que justo dentro de dos años, en mayo de 2023, esté cambiada tanto la iluminación pública como la de los edificios municipales. En el caso de la renovación energética de inmuebles, Lalín tendrá que acogerse a una nueva convocatoria del IDAE que saldrá en los próximos meses. Para ir aligerando trabajo, la semana que viene, un técnico examinará cada uno de los 70 edificios de carácter municipal. Con esta renovación, el ahorro en el recibo de la luz podría alcanzar los 500.000 euros al año, y Lalín pasaría de tener 11 contratos a solo uno.

Pepe Gotera y Otilio

No fue la única inversión de envergadura que abordó ayer la corporación. Hubo también consenso para sacar adelante la modificación de crédito, por 1,22 millones de euros, relativa al primer paquete del Plan de Investimentos e Servizos que anunció días atrás el gobierno. El segundo paquete irá al pleno de mayo. Eso sí, el edil de Obras, José Cuñarro, tuvo que ir a buscar la lista de pistas que se mejorarán en las parroquias y leerla al resto de la corporación, ya que los demás ediles desconocían en qué viales iban a invertirse 815.555 euros. “Esto es propio de Pepe Gotera y Otilio”, esgrimió el líder de Compromiso, Rafael Cuiña, por esa falta de transparencia. . Crespo le replicó que sí había una memoria de pistas y que al hacer las mediciones, los proyectos pueden variar respecto a la previsión inicial. Cuiña y Crespo sí estuvieron de acuerdo en expropiar los terrenos para mejorar el acceso a la iglesia de Prado, una demanda casi histórica de los vecinos.

Y hablando de vecinos y transparencia, la buena sintonía del pleno se esfumó a la hora de abordar la modificación del Regulamento de Participación Cidadá en las parroquias. Fue Cuñarro quien defendió la propuesta de aplazar las elecciones a pedáneos a después de los comicios municipales, en 2023. Se escudó en que Lalín preparaba estas elecciones el año pasado cuando irrumpió la pandemia, que este proceso suele durar unos tres meses y que habrá elecciones solo si el pedáneo cesa por voluntad propia o si fallece.

Desde la oposición, hubo que recordarle al gobierno que si no hay elecciones a pedáneos, tampoco son convenientes aglomeraciones como las de Aldeas do Nadal (como apuntó Cuiña), o que, puestos a escoger “entre macrofiestas o democracias en el rural, preferimos democracias”, en palabras del socialista Román Santalla. Por su parte, Francisco Vilariño, desde el BNG, está convencido de que el PP nunca quiso celebrar estas elecciones. El debate aquí se enrarizó tanto que Cuñarro replicó que la oposición en realidad quería cambiar a pedáneos que fueron escogidos precisamente durante el gobierno de coalición, cuando estas personas “están trabajando bastante bien”, apuntó Crespo. Santalla y Cuiña vieron en Cuñarro el sucesor de Crespo, su delfín” e igual cuando escriba sus memorias, tiene que poner que empezó en política siendo pedáneo. gracias a las elecciones durante el gobierno de coalición”, explicó Santalla.

Carpa del campo de petanca

Por otra parte, solo el BNG se abstuvo al votar una distinción a la 5º Compañía de la Guardia Civil de Lalín por sus trabajos en pro de la seguridad ciudadana. BNG y PSOE piden estos reconocimientos para otros colectivos como el personal de ambulancias o de residencias.

Y los toldos dieron lugar a la carpa que hasta días atrás cubría el campo de petanca del parque de Loriga. Crespo le anunció a Cuiña que no fue retirada de forma definitiva, sino que volverá a colocarse sobre el campo cuando regresen las lluvias.

También contó con el respaldo de los 21 ediles la bonificación del IBI de uso agrario para cuatro explotaciones de Maceira, Sello, A Xesta y Catasós. La deducción del recibo del IBI es del 95%, como en Silleda.

El PSOE ve una doble tributación en las terrazas

Hubo acuerdo para aprobar la condonación durante este año de la tasas de terrazas a la hostelería. Pero el BNG le recordó al gobierno que pidió esta medida en varias ocasiones, y desde el PSOE Cristóbal Fernández apuntó que puede haber una parte de condonación de la tasa y otra de devolución por un cobro indebido por los toldos, desde 2016. El propio tesorero intervino en esta cuestión para explicar que se hizo una consulta al ORAL por la ocupación del vuelo con los toldos, que son de carácter permanente. Desde Compromiso, Teresa Varela también vio cierto retraso en aplicar esta condonación, teniendo en cuenta “que el presupuesto de este año no está encorsetado”. Los ingresos por tasas de terrazas suponen unos 15.000 euros. Para esta condonación, hubo que incorporar una disposición adicional. La mayoría que tiene el PP sirvió par rechazar la enmienda del PSOE, que proponía incluir en esta exención a locales que no tienen que ver con hostelería. La propuesta de condonación, como decíamos, tuvo unanimidad. En la comisión previa la oposición se abstuvo por faltar el informe de la interventora que requería el secretario.

El día 10, primera piedra del CIS

La oratoria del alcalde lleva implícito que habitualmente se salga del guión del pleno y anuncie fechas o inversiones. Ayer comunicó a sus compañeros de corporación que la primera piedra del futuro Centro Integral de Saúde (CIS) será colocada el 10 de mayo. Su antecesor en el cargo, Rafael Cuiña, pidió que se convidase a la corporación a este evento, dado que el gobierno anterior fue padre de varias e importantes gestiones que dieron empuje a esta nueva infraestructura. La construcción del complejo sanitario tiene un periodo de ejecución de 18 meses, de modo que la urbanización se acometerá después. La intención del gobierno local es adjudicarla para urbanizar durante el año que viene. Los 370.000 euros de esa urbanización se retiran del Plan Concellos, porque exigía justificarla a finales de año. Por otra parte, la semana que viene Crespo verá el nuevo proyecto de depuración, con tanque de tormentas incluido y sobre el que podrá construirse alguna dotación deportiva. No descarta que los fondos europeos Next Generation permitan acometer depuradoras en el rural. Sobre saneamiento, José Cuñarro aprovechó al explicar el Plan de Investimentos para adelantar que en Zobra se levantará la plaza y acometer las derivaciones a las viviendas. “Esa obra quedó deficiente” añadió Crespo, dirigiéndose a Medela.

Moción consensuada contra el eucalipto

Ya en el tramo final del pleno y a propuesta del alcalde, el PSOE decidió retirar su moción para frenar las plantaciones de eucalipto y celebrar un encuentro con todos los partidos para llevar una moción consensuada en la próxima sesión. El regidor indicó que ayer quedó registrada la alegación contra el megaparque eólico de Monte dos Porcallos y Val do Folgoso. “Está resultando un éxito. Me llamaron 20 alcaldes para pedirme una copia. Nuestra alegación va muy bien fundamentada”, recalcó. Román Santalla, por su parte, ya comunicó días atrás al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y a la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que el Concello alegaría contra el proyecto. El orden del día del pleno se completó con la elección de suplentes de representantes del Concello en los consejos escolares de los centros educativos y un breve turno de ruegos y preguntas. El PSOE pasará las suyas por escrito, el BNG no intervino y desde Compromiso Rafael Cuiña se interesó una vez más por quién será el pregonero del Cocido. “Feijoo puede hacer un ensayo este año y dar el pregón el año que viene”, replicó Crespo. Aquí Vilariño añadió que, si se pueden recuperar actos del Cocido, también puede haber elecciones a pedáneos. Cuiña reprendió a Avelino Souto “porque se dedicó a hacer llamadas para saber quién era el vecino de Bermés que criticó su gestión del Lalín Arena”.