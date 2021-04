La cultura no se detiene, exista o no el virus. Bien claro lo ha dejado Ibuprofeno Teatro, la compañía detrás de O mel non caduca, una obra que recalará mañana a las 20.30 horas en el Teatro Principal de A Estrada para hacer reír y reflexionar a partes iguales. Así lo ha explicado su director, Santiago Cortegoso: “esta obra explora la relación del ser humano con los objetos, con la naturareza y con los espacios rurales”. Así es que los protagonistas de la obra serán dos hermanos que viven en un planeta arrasado. Pero eso no les impedirá marcarse un ambicioso objetivo: crear sintéticamente una abeja a partir del último tarro de miel que se conserva en la historia.

“En el mundo en el que viven los protagonistas todo ha desaparecido. Al mismo tiempo, se crea otra trama: los dos hermanos deben volver a su aldea de nacimiento para decidir qué hacer con la herencia de su madre”, continúa explicando el director de la obra.

El proceso de documentación

En este espectáculo, que partió de un laborioso proceso de documentación, se contó con la participación de apicultores locales a los que la actriz Marián Bañobre quiso agradecer su disposición. “Creamos una bonita sinergia con la gente de la zona”, declaró. También quiso felicitar al Concello de A Estrada por seguir programando teatro en los tiempos que corren. “Este municipio se está convirtiendo en un referente teatral en Galicia, tanto para ver como para actuar”, afirmó Bañobre.

A la presentación de la obra también acudió el edil de Cultura, Juan Constenla, quien invitó al público estradense a asistir al espectáculo. Recordó, además, que la mitad de las entrada están vendidas y que quien desee ir a ver la obra deberá retirar el ticket en el departamento de Cultura del Concello.

Constenla también quiso añadir que la apuesta por este tipo de espectáculos se basa en el deseo de reactivar la cultura. “Queremos colocar nuestro grano de arena para poner a artistas y creadores en escena”, recalcó el concejal.

Acuerdo de colaboración

Durante la presentación de O mel non caduca, Constenla también quiso anunciar un acuerdo de colaboración con Ibuprofeno Teatro con el objetivo de que A Estrada sea el lugar en el que se estrene la obra Smoke on the water, que en estos momentos se encuentra en pre-producción. Según informaron, ese texto también fue el ganador de la tercera edición del Premio Varela Buxán en el año 2013.

“El Concello nos cederá el espacio y las instalaciones para poder realizar los ensayos en el Principal y nosotros también proponemos que sea en este teatro en el que se lleve a cabo el estreno del espectáculo”, explicó Cortegoso.

Así es que el viernes será una de esas noches en las que, pese al toque de queda, podremos disfrutar de un buen espectáculo. Aquel que se aliña con una buena dosis de miel e ibuprofeno.