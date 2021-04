“Si hace falta los niños juegan en una carretera cuesta arriba pero esta mejora era necesaria”

Las administraciones tenían desde hace años una deuda histórica con la Escola de Fútbol Terra de Montes. El proyecto iniciado por Tino Novoa y José Manuel Diz de crear una cantera de fútbol en Forcarei demostró en poco tiempo su viabilidad, pero eso no se veía correspondido con unas instalaciones adecuadas. Finalmente, el esfuerzo del Concello terminó dando sus frutos, por lo que en las próximas semanas el club y sus más de cien jugadores podrán estrenar su nuevo terreno de juego.

–¿Contentos con el resultado de las obras del campo?

–Muy contentos. Es algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Se juntó el tema de la obra con la pandemia, que fue algo que, de cierta manera, nos vino bien, porque estábamos parados. Pudimos hacer la obra con tranquilidad. Si hubiese competición iba a ser un trastorno. Ahora decidimos pasar estas semanas después de Semana Santa pero nuestra idea es retomar ya los entrenamientos. No apuntamos a ningún equipo en competición federativa. Veíamos innecesario mover a los equipos por ahí o que viniesen otros aquí arriba. En cuanto al campo, el cambio con lo que teníamos antes es abismal. Ya no solo en el campo, sino también en instalaciones. Ahora tenemos accesos buenos, que antes eran de tierra. El cambio es bonito de ver.

–¿Qué les queda por hacer?

–El Concello está muy implicado y a corto plazo parece que irá la iluminación, ya que hasta ahora no teníamos suficiente luz para trabajar de noche. En mayo o junio puede estar. Luego está otra mejora importante que necesitamos, la creación de otro módulo con vestuarios, baños públicos y almacén. Lo necesitamos porque tenemos equipos mixtos y con solo dos vestuarios es muy complicado.

–¿Cómo era su día a día en un campo de tierra con tantos equipos de cantera?

–Este campo era algo que demandábamos más los mayores que los chavales. A ellos les da igual. Si hace falta juegan en una carretera detrás del colegio en cuesta arriba. Incluso los días de lluvia se tienen echado a nadar en los charcos que se creaban en el campo. Esta mejora es algo bueno para todos, algo necesario y algo que ellos van a disfrutar, que es lo importante.

–Se habló de “deuda histórica” con ustedes, supongo que más que por su antigüedad por ser uno de los pocos equipos con tanta cantera que seguía jugando en tierra.

–Creamos esta cantera hace seis años. Lógicamente no fue una exigencia desde el primer momento porque no sabíamos como iba a funcionar. Al ir pasando las temporadas vimos que los chavales respondían y que iban aumentando los equipos, y apareció esa petición, no solo nuestra, sino de padres y niños. Creo que se hizo cuando se vio que era una necesidad.

–¿Cuándo esperan poder estrenarlo?

–Justo la semana pasada empezamos a hablar con padres y jugadores. Intentaremos hacer al menos un entrenamiento a la semana por equipos en lo que queda de temporada. Puede que nos metamos hasta mediados de julio. Es para que vuelvan a tener algo de contacto con el balón y hagan algo de deporte. Los padres nos dicen que lo echan mucho de menos. Luego hay otros que necesitan hacer algo porque se están poniendo gorditos después de tanto tiempo parados. Los chavales están con muchas ganas de estrenarlo.

–¿Cuántos equipos tienen en la actualidad?

–La última temporada antes del parón teníamos prebenjamines, benjamines, alevines, cadetes, juveniles, equipo femenino y veteranos. Tener un equipo sénior masculino de fútbol 11 es uno de nuestros objetivos, especialmente después de la desaparición del único equipo que teníamos en la zona, el Presqueiras. Ahora no hay ningún equipo en el Concello. Es una de nuestra obsesiones. Con este nuevo campo intentaremos darle un empujón a ese proyecto. En Forcarei llegamos a tener cuatro equipos en categoría regional. Estaban el Forcarei, el Soutelo, el Presqueiras y un filial que llegó a tener el Soutelo. Desapareció todo. De aquí a Pontevedra, todos los equipos de pueblo que había fueron desapareciendo.

–¿Cómo es el día a día en una cantera pequeña como la suya?

–Vamos capeando como podemos. En las categorías pequeñas tenemos la suerte de que es fútbol 8 y damos juntado. En benjamines, porque ejemplo hacemos equipo con cinco prebenjamines y así con todas las categorías. Lo importante es que siempre tengan competición, por eso, si no juntamos, nos apuntamos a fútbol sala.

–Usted lleva además en el club desde que comenzó esta aventura.

–Cierto. José Manuel Diz y yo somos los fundadores del club. Él sigue ejerciendo como coordinador deportivo y entrenador y yo como presidente. Fuimos creciendo año a año. En nuestra última temporada llegamos a tener unas 110 fichas. Tenemos también algunos jugadores que vienen de Cerdedo y de Beariz.