The Foodie Studies es una plataforma digital dedicada a la formación y divulgación del periodismo gastronómico creada hace ocho años en Madrid por un grupo de profesionales de diferentes puntos de España. Hace cinco años lanzó una publicación anual con el objetivo de divulgar investigaciones, reflexiones y trabajos periodísticos centrados en la gastronomía, pero con nuevos enfoques y permitiendo la entrada de voces que aporten un alto valor periodístico. Gastronomía de la escasez, quinto número de The Foodie Studies Magazine, es el ganador del XXVII Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, que convoca el Concello de Lalín y al que concurrieron 26 creaciones.

El reportaje aborda la gastronomía y su comunicación desde una perspectiva muy poco frecuente, la escasez, con aportaciones tanto de periodistas como académicos y jefes de cocina de relevancia internacional. Son algunos de los méritos que valoró el jurado para otorgarle, por unanimidad, el primer premio, dotado con 3.000 euros. En un año para la reflexión, como el pandémico 2020, “nos centramos en la gastronomía que no nace de la abundancia, sino de la escasez, no solo por motivos económicos, sino también medioambientales, sociales, políticos o incluso climatológicos”, explica la directora del magacín, Yanet Acosta Meneses (Santa Cruz de Tenerife, 1975). “Ha marcado la historia de la gastronomía española durante décadas y que incluso ha dejado huella no solo en nuestra cocina tradicional sino también en la de autor”, subraya la periodista y profesora afincada en Madrid. Es autora también de las novelas negras gastronómicas Matar al padre (Alrevés, 2017) y El Chef ha muerto (Amargord, 2011).

El segundo premio, dotado con 1.000 euros, recae en La Galicia del plato pequeño, publicado por Laura García del Valle (A Coruña, 1991) en un suplemento digital de La Voz de Galicia. El jurado resalta la sensibilidad mostrada al abordar desde el punto de vista de las propuestas más pequeñas, las tapas, la gastronomía de Galicia, un territorio tradicionalmente de platos de gran formato. Los miembros del tribunal acordaron transmitir una mención especial a “la calidad y originalidad” de Apericuentos, libro de relatos de Alba García Marcos (Algeciras, 1985) –residente en Londres desde 2014 y autora del blog Las letras de Alba– que difunde la gastronomía desde un prisma “creativo, imaginativo y literario”.

El galardón al mejor trabajo académico, también con 1.000 euros, corresponde a Mercado Bacallau, de Clara Castilla Freire, Adrián García Fentanes, Ariadna Leis Capelo y Marta Rey Castaño –estudiantes de la Facultade de Xornalismo de Santiago de Compostela–, por “ser capaz de transmitir la íntima vinculación de una localidad interior como A Baña con un producto de mar”. El jurado hace constar el “muy alto nivel” alcanzado en las siete obras académicas presentadas al concurso.

Los premios que llevan el nombre de Álvaro Cunqueiro será entregados en el programa Luar, de la TVG, del día 14 de mayo. Formaron el tribunal Martín Fernández Vizoso, directivo de la Asociación de Periodistas de Galicia; Ignacio Capeáns Garrido, director de Onda Cero Galicia; Belén Xestal Ares, comunicadora de la TVG; Amelia Ferreiroa Cuñarro, directora de Radio Voz Lalín; y Xan Salgueiro Suárez, delegado de FARO DE VIGO para Deza y Tabeirós-Terra de Montes.