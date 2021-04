“Seis años dan para mucho, incluso para forjar una amistad”. Ni aunque quisiese podría el alcalde de A Estrada, José López Campos, disimular ayer la alegría de ver cómo el primer desarrollo privado del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) comenzaba a ejecutarse. Con el estaquillado y los primeros desbroces hechos sobre una bolsa de terreno próxima a los 38.000 metros cuadrados, tocó mancharse los zapatos. Seguro que todos lo hicieron con gusto, después de tanto tiempo caminando en esta dirección dando pasos que solo ahora comienzan a dejar huella. La firma del acta de replanteo dio el pistoletazo de salida para un desarrollo urbanístico que combina el uso residencial y comercial en la cuadrícula que encierran la Calle Marín, la Avenida de Vigo y la Avenida de Pontevedra. Supondrá la creación de alrededor de 220 nuevas viviendas y la apertura de un Mercadona. La urbanización tendrá que estar concluida el próximo 27 de noviembre –siete meses después de rubricar el acta– y la cadena levantina fija la apertura de su superficie para 2022.

En la firma del acta de replanteo estuvieron representados los propietarios mayoritarios en el seno de la junta de compensación –está formada por la familia Vecino, con el 80% de la superficie, algunos propietarios minoritarios y la empresa Iberian Retail Parks, que actuó como promotora y a la que le corresponde el terreno sobre el que se construirá el Mercadona–, los promotores, miembros de la administración estradense, entre ellos el alcalde, el actual edil de Urbanismo, Gonzalo Louzao, y el concejal que anteriormente llevaba este departamento, Alberto Blanco, junto con responsables de la firma Extraco, que se encargará de ejecutar las obras de urbanización de todo el ámbito. “El Concello actúa como supervisor de las obras porque seremos los que recepcionemos los espacios comunes”, aclaró López Campos, que indicó que el ayuntamiento no tiene más en la junta de compensación que el aprovechamiento urbanístico que corresponde al desarrollo.

Escollos

Acompañado por Álvaro Nores y Juan Arnaiz, de Iberian Retail Parks, el jefe del ejecutivo estradense reconoció que la integración de este desarrollo en el PXOM no fue sencilla. El primer gran escollo fue encajarlo en la N-640, hasta que se dio por válida la opción de una rotonda en esta carretera nacional y una vía de servicio para conectarla con este suelo. Se dice pronto pero el trámite supuso más de un año. Tampoco la topografía lo puso fácil. Con un desnivel de casi 20 metros desde la Avenida de Pontevedra a la de Vigo, la apertura de un vial interior –aunque no fuese directo– también hubo que descartarla, al no estar autorizados viales con un desnivel de más del 6%.

La parte sur del desarrollo tiene frente a la Avenida de Vigo, con zona residencial en la parte superior y un nuevo vial desde la calle Marín, que da acceso a la parte residencial de la zona inferior. Mercadona se asentará en el frente de la zona norte. Se podrá acceder en coche por la nueva vía perpendicular a la calle Marín y peatonalmente desde la Avenida de Pontevedra y también desde la Avenida de Vigo.

El plano definitivo de este desarrollo permitió comprender, a grandes rasgos, cómo quedará la urbanización. Sobre él se apoyó el alcalde para explicar que el suelo urbano se colmatará en la Avenida de Vigo con una edificación medianera. A continuación irá la primera línea de viviendas unifamiliares, separadas por una zona verde de dos bloques de vivienda colectiva en edificación abierta, también con frente hacia la Avenida de Vigo y con el Mercadona en la parte posterior.

Entre la primera línea de viviendas unifamiliares y la segunda habrá una zona verde. Esta nueva hilera se encaja entre este espacio de esparcimiento y el vial de nueva apertura, hacia el que darán también los suelos de aprovechamiento urbanístico –residencial y de equipamientos–, junto con otro edificio de vivienda colectiva de titularidad privada. Un sistema de rampas marcará el acceso peatonal y permitirá salvar la accesibilidad.

Ampliación de la Avenida de Vigo

Se hará una ampliación de la Avenida de Vigo –ganará entre ocho y diez metros– y se urbanizará todo el margen derecho, con acercas y delimitación de plazas de aparcamiento. En este contexto, López agradeció la “paciencia e implicación de los propietarios de los terrenos”. Recordó que en su día los dueños de viviendas de la Calle Marín trasladaron su preocupación por la trasera de sus edificios. “Se tuvo una sensibilidad especial, gracias a la voluntad de los promotores y del grupo Bogaris, para dar un valor añadido a su propiedad”, dijo el alcalde. Fue entonces cuando explicó que se generará una zona verde –una franja de circulación de cinco metros– justo a continuación de sus propiedades que le va a permitir acceder al ámbito.

En cuanto a la zona comercial, el alcalde estradense recordó que Mercadona tiene ya licencia para la construcción de su nave, con 5.000 metros cuadrados edificables sobre una parcela de 10.000. La previsión es que estas obras puedan acompasarse con las de la propia urbanización, si bien su inicio estará condicionado por el importante movimiento de tierras que ha de hacerse para salvar el desnivel existente. Estiman que se moverán 90.000 metros cúbicos de tierra.

Promotores interesados

El alcalde puso el acento en que Mercadona será “la primera obra vinculada a este ámbito, pero no la única”. Fue entonces cuando el mandatario desveló que en las últimas semanas “hubo promotores que se interesaron en el Concello para ver las posibilidades de ejecutar el suelo residencial”. “Para mí lo más importante de esto es la materialización del nuevo modelo urbano que defendimos en esa tortuosa tramitación del PXOM”, dijo.

Para viviendas unifamiliares se reservan en torno a 7.000 metros cuadrados, lo que permitiría poner en el mercado unas 35 viviendas, con una media de 200 metros cuadrados cada una. La vivienda colectiva tendrá un porcentaje 46% con carácter protegido. Además, el Concello se queda, por el aprovechamiento urbanístico que le corresponde, con una parcela para dotaciones públicas y otra de uso residencial, en la que programa poder impulsar una treintena de viviendas de promoción pública, subrayando la necesidad existente de vivienda social en A Estrada.