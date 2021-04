O segredo soterrado de Alemparte

O segredo de Alemparte non é tal para os veciños dunha contorna na que hai un monte chamado da Mámoa ou a Tenza da Mamoíña. A toponimia, unha vez máis, da fe do pasado do territorio, neste caso, da existencia dun enterramento prehistórico. Pero o seu coñecemento popular non se traduciu nun recoñecemento oficial que lle outorgue protección como ben cultural. É o que reclama agora o xeógrafo Antonio Presas García á Patrimonio.

Moitas mámoas foron obxecto de catalogación nestes últimos anos e non poucas sufriron a destrución, a miúdo de forma clandestina, por causas moi diversas. Mais de cando en vez aparecen outras novas, que non se poden considerar como descoñecidas para o vecindario, pero que seguen ocultas para o patrimonio catalogado (municipal ou autonómico). Este é o caso da que da nome ás citadas Tenza da Mamoíña ou Monte da Mámoa (microtoponimia), a carón do vello Camiño Real que viña desde Ourense ata Betanzos e a uns 2,7 kilómetros ao sur do lugar de Alemparte, estima o mestre e investigador.

No ano 2006, a consecuencia dunha roturación do monte, visibilizouse perfectamente unha mámoa que permanecía ocultada pola alta vexetación de matogueira que había nesta zona, toxos e uces sobre todo. A maiores da eliminación da vexetación, para transformar o monte en pradería, tamén se arou mecanicamente gran parte do túmulo, poñendo ao descuberto varias rochas que, segundo Presas, formaban parte da coiraza pétrea que debeu recobrir esta mámoa. Nun primeiro momento preservouse a parte máis alta, paradoxalmente, grazas a que alí fora chantado un poste telefónico. O cráter de violación do túmulo xa fora utilizado para verter lixo: plásticos, latas, botellas, bolsas, sacos...

Presas da conta das características dun túmulo que “pode considerarse de tamaño relativamente grande, porque os seus diámetros miden aproximadamente uns 34 metros cada un deles. A súa altura, a pesar dos rebaixes que sofridos, é de aproximadamente 1,7 metros”. Desde o punto de vista folclórico consérvase algunha lenda que relaciona esta mámoa co asentamento prehistórico de Castro de Cabras, emprazado a escasos dous kilómetros en liña recta. Segundo a lenda referida polo investigador, “cando os mouros foron expulsados do castro, antes de marcharen, deixaron escondidas unha parte das súas pertenzas, co propósito de recuperalas cando reconquistaran o territorio que perdían forzosamente. Un dos lugares elixidos por algúns para esconder os seus tesouros sería esta mámoa”.

No século XVII, baixo o reinado de Felipe III, empezou o saqueo dos milenarios túmulos galaicos, por considerar que neles estaban enterrados tesouros de antigos reis, neste caso mouros, e tanto esta mámoa como a maior parte das que había na nosa terra foron violadas, levantando a tampa do seu dolmen. A de Alemparte “sufriu os estragos da febre do ouro en séculos pasados e, por iso, aínda conserva un oco na parte central”, aclara o solicitante.

A aradura mecánica á que foi sometida en 2006 puxo ao descuberto, en dirección leste, a parte superior dun posible ortostato de granito, que podía corresponder á cámara dolménica ou ao corredor, segundo o experto. O túmulo atópase nunha área xeolóxica de dominio dos micaxistos e os afloramentos graníticos máis cercanos están a uns 2,6 kilómetros, no Coto, na marxe esquerda do río Arnego.

Nun escrito dirixido á Consellería de Cultura, Presas prega que se proceda a rápida catalogación da chamada Mamoíña e se remita a correspondente resolución ao Concello de Lalín para que, á súa vez, a incorpore ao PXOM, a efectos da súa protección e conservación.