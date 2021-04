Un motivo para brindar

En un año marcado por la incertidumbre, la naturaleza siguió su curso, sin verse afectada por la alteración que el COVID-19 supuso para la vida diaria. En las riberas que baña el Ulla, las uvas crecieron y maduraron hasta que pudieron ser recolectadas para convertirse en vino. Desde la Denominación de Origen (D.O.) Rías Baixas se concretó que el 2020 permitió la recolección de 1.490.434 kilogramos de fruto vendimiado en la subzona Ribeira do Ulla, manteniendo el volumen de uva recogida en estos viñedos en relación a la campaña de 2019 y con un ligero incremento en la superficie cultivada, que se sitúa ya en las 190,90 hectáreas.

La exaltación de los vinos que produce esta subzona, que cada mes de abril se realiza en el marco de la bautizada como Festa do Viño da Ulla, tuvo en este 2021 que adquirir un formato especial y reducido a consecuencia de la situación sanitaria. El Consello Regulador de la DO Rías Baixas modificó en el año 2000 su reglamento para incluir esta subzona, en la que se incluyen diversas parroquias de los concellos de A Estrada, Vila de Cruces y Silleda, junto a municipios como el de Vedra, Padrón, Teo, Boqueixón o Touro. Desde entonces el cultivo de la vid no ha dejado de crecer, incluso en pandemia.

Parroquias con viñedos

La zona de producción de vinos protegidos por la denominación de origen Rías Baixas está constituida por los terrenos que el citado organismo regulador estima aptos para la producción de uvas con la calidad necesaria para obtener vinos de las características específicas de los amparados por la denominación y que se encuentren en los términos municipales y lugares que integran las distintas subzonas: Val do Salnés, Condado do Tea, O Rosal, Soutomaior y Ribeira do Ulla. De este modo, la producción está localizada en la provincia de Pontevedra y en el sur de la provincia de A Coruña. En el caso de A Estrada, quedaría amparado por esta denominación de origen vino que se produce con las uvas recogidas en parroquias como las de Arnois, Couso, Cora, Oca, Santeles, Paradela, Berres, San Miguel de Castro, San Xurxo de Vea, Ribeira, Riobó, Santa Cristina de Vea, Baloira o Santa Mariña de Barcala. Por su parte, en Vila de Cruces se incluyen parroquias como Camanzo, Gres y Añobre, mientras que en el caso del término municipal de Silleda es la parroquia de Cira la que apostó más fuerte por la viticultura.

Los datos del último año sitúan en la subzona Ribeira da Ulla un total de 91 viticultores, ocho bodegas y más de 190 hectáreas de viñedo. Con 1.490.434 kilos de uva vendimiada en 2020, las estadísticas del Consello Regulador indican que 1.148.881 kilos de este fruto se exportó a otras subzonas, importando 30.979 kilos. Todo ello se traduce en 372.532 kilos de uva vinificada en la subzona del Ulla.

Sobre todo Albariño

Atendiendo a las variedades producidas, la inmensa mayoría de la uva que se vendimia junto al Ulla se corresponde con variedades blancas, principalmente Albariño. En el último año se cosecharon 1.482.449 kilos de estas variedades (1.465.733 de Albariño, 7.805 de Treixadura, 5.761 de Caiño Blanco y 3.150 de Godello), frente a los 7.985 kilos de variedades tintas, de los que 5.810 fueron Mencía y 188 Sousón.

En el conjunto de la D.O Rías Baixas, las 159 bodegas implicadas en la última campaña recogieron 34.470.166 kg de uva, un 6,38% más que en la anterior. Precisan que los rendimientos medios se situaron en 8.420 kilogramos de uva por hectárea. Aunque las previsiones que manejaban los técnicos apuntaban a que podría ser una vendimia más abundante, finalmente los racimos no pesaron todo lo esperado. En todo caso, el director técnico del Consejo Regulador, Agustín Lago, puso el acento al término de la recogida en que “lo relevante es el óptimo estado de la uva a su entrada en bodega, también el hecho de que la meteorología acompañó para que se pudiera recoger en el momento idóneo de maduración, así como de forma ordenada y con tranquilidad”.

La vendimia comenzó con la recogida de las variedades destinadas a la elaboración de los vinos espumosos de calidad, luego le siguieron las uvas blancas, especialmente la Albariño, cuyo ciclo vegetativo es más corto y su maduración más temprana. Finalmente se dio paso a las tintas y vendimias tardías, caso de las de la zona del Ulla. En la D.O. Rías Baixas, las variedades blancas representan el 99,08% de la uva recogida, abanderadas por la Albariño que superó los 33 millones de kilos, y seguida por la Caiño Blanco, la Loureira y la Treixadura. Las variedades tintas representan el 0,92% del total, con la variedad Sousón como principal y, seguida por la Mencía y el Caiño Tinto.

Aumento de más de un millón de kilos de uva en 15 años

El fruto de la vid se ha extendido –y mucho– en los últimos años por las tierras que baña el Ulla. La producción de uva en la subzona Ribeira do Ulla aumentó en más de un millón de kilos en un período de 15 años. Este incremento de en torno al 75% se observa si se compara la uva recogida en 2005 en estos viñedos –394.438 kilos– y los 1.490.434 de la vendimia de 2020, si bien es cierto que en todo este tiempo se han producido cambios al verse las cosechas afectadas por múltiples factores, de modo que hubo momentos de mayor y menor volumen recogido en todo este intervalo de estudio.

En todo caso, la expansión de la viticultura en esta subzona de la DO Rías Baixas es innegable, ya que se acompaña de un incremento notable de la superficie amparada por esta denominación de origen con el paso de los años. De este modo, en 2005 eran 78,2 las hectáreas junto al Ulla las ligadas a la producción de estos caldos, mientras que en 2020 la superficie de terreno englobada en subzona se cifró en casi 191 hectáreas. Las tierras dedicadas a viñedo no han parado de aumentar –en 15 años son 112 hectáreas más de este cultivo–, ayudando a explicar en gran parte el notable incremento de la producción, si bien esta se ve condicionada por factores tan determinantes como las condiciones meteorológicas.

Las bodegas también han aumentado. En Camanzo (Vila de Cruces) se encuentra la Adega Castrobrey. A la hora de definir las características de los vinos de la subzona Ribeira do Ulla, su responsable, Ramón Blanco, apuntó en su día que, en el caso de obtenida en estos viñedos, con cepas de más de 50 años –tienen una raíz de unos cinco o seis metros hacia abajo– y un suelo de base arcillosa, son “vinos con mucha mineralidad y una acidez muy equilibrada”.