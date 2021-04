Durante el encuentro de esta semana en Madrid con motivo del congreso de la Unión de Pequeños Agricultores, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, le comunicó al portavoz del PSOE de Lalín, Román Santalla, “que existen grandes dificultades para que se ejecute el parque eólico de Monte dos Porcallos y Val do Folgoso, o cualquier otro formulado en similares condiciones de impacto”.

El alto cargo político le dejó claro al concejal lalinense que el Ministerio para la Transición Ecológica “no va a ir en contra de las alegaciones formuladas por los municipios, de los acuerdos unánimes de las corporaciones ni de los informes contrarios de la Xunta”. El gobierno estatal, añade, tampoco va a obviar la oposición frontal de los vecinos y de los colectivos ambientales. Por tanto, “ante tantas dificultades, lo que me transmite desde la Secretaría de Estado es que prácticamente no hay posibilidades de que el megaparque se lleve a cabo” resume Santalla.

Aunque el encuentro tuvo lugar a mediados de semana, Santalla no desveló hasta ayer su resultado debido a que el propio Hugo Morán le pidió más margen de tiempo para conocer con detalle el estado de tramitaciones de los distintos proyectos que afectan a Lalín. En este sentido, el secretario de Estado se comprometió a realizar un seguimiento puntual del proceso de evaluación.

Autorización administrativa

Ahora mismo, el megaparque es el proyecto más avanzado a nivel de trámites de los que se ciernen sobre la comarca. El documento todavía no llegó a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que depende de la citada Secretaria de Estado, sino que se encuentra aún en la Dirección General de Política Energética, organismo al que le corresponde resolver sobre la autorización administrativa previa. Esta dirección general, si bien no es la que formula la Declaración de Impacto Ambiental, ya puede paralizar el proyecto denegándole dicha autorización, explica Santalla. “Este proyecto va a estar especialmente vigilado”, le indicó Hugo Morán.

El socialista lalinense aprovecha además para corregir al alcalde, José Crespo, sobre sus declaraciones en las que culpa al Ministerio para la Transición Ecológica de la tramitación de estos proyectos. “Es indignante que Crespo pida que no admita a trámite un proyecto cuando en estos casos es su obligación, pues en el proceso de trámite es cuando se pueden paralizar, pero de inicio, el ministerio debe tramitarlos. Diciendo estas barbaridades, el alcalde pide que se cometa un delito administrativo”, recalca.

Por otra parte, el PSOE de Lalín celebró ayer por la mañana reuniones informativas sobre los proyectos eólicos en las parroquias de Maceira, Castro de Cabras y Goiás. Acudieron el diputado autonómico Martín Seco, el eurodiputado Nicolás González Casares, Román Santalla y el experto Roberto Vilela. El PSOE explicó el resultado de este encuentro con Morán y resolvió dudas de los asistentes.

Rodeiro alega contra el eólico de Maxal

Este viernes el Concello de Rodeiro presentó alegaciones al parque de Maxal que afecta, entre otras, a la parroquia de Vilela. En el alegato, Rodeiro deja claro que la promotora Galenergy no valora en conjunto el impacto del parque y de su línea de evacuación, y que tres de los nueve molinillos incumplen la distancia mínima de 500 metros a suelos de núcleo rural. Otro aerogenerador, además, estaría ubicado en el área de exclusión de aprovechamiento eólico por figurar en zona de protección de cauces (son 100 metros de ancho medidos desde el cauce). Rodeiro también echa en falta que el proyecto no concrete dónde se reubicará uno de los molinillos, y señala que el proyecto afectará seriamente a la red hidrográfica.

Señala que el parque afectará a la fauna y flora, pero también a los vecinos que viven cerca de los aerogeneradores así como a las explotaciones ganaderas próximas. Por tanto, las alegaciones del Concello piden que la empresa promotora aplique medidas correctoras que minimicen el impacto en los vecinos y la economía. Reclama, también, medidas compensatorias que sean acordadas con los habitantes de las zonas afectadas. Rodeiro inició este viernes un ciclo de charlas organizado por zonas afectadas por cada parque, y mantiene un servicio de asesoramiento a propietarios de terrenos y vecinos.

San Pedro de Losón desconfía de Taboada

Los vecinos de San Pedro de Losón formalizaron ayer una plataforma contra el megaparque eólico, puesto que por estas tierras discurre la línea de evacuación. A la cita acudieron vecinos de la parroquia y de otras zonas, como la agoladense de Carmoega (que también cuenta con una plataforma vecinal), afectada también por la LAT de Val dos Folgoso y Monte dos Porcallos. Desde la organización, dejan claro que les genera desconfianza la postura del gobierno cruceño.

Días atrás el alcalde, Luis Taboada, se reunió con los vecinos para informarles de que propondría un trazado alternativo a la línea de evacuación. Ese trazado pasaría pegado a las vías del tren y, curiosamente, sobre unos terrenos vinculados al alcalde, una antigua cantera ahora en desuso, como explica la plataforma vecinal. En el pleno del pasado jueves el teniente de alcalde, Julio López, no supo concretar si ya estaba diseñado ese trazado alternativo ni quiénes serían los expertos a contratar para redactar las alegaciones. La plataforma, en este sentido, va a pedir poder ver los alegatos que elabore el Concello antes de que se formalicen, para corroborar si está o no del lado de los vecinos. En todo caso, esas alegaciones también van a tener que pasar la criba de los tres partidos de la oposición.

Lo que quiere la plataforma no es variar el trazado, sino directamente paralizar el proyecto. Y no es para menos: la línea de evacuación del parque atraviesa la parroquia y perjudica seriamente la labor de explotaciones ganaderas. En sus alegaciones, esta nueva plataforma tiene a su favor dos sentencias, una a nivel estatal y otra de la comunidad de Castilla y León, en la que se paralizan proyectos eólicos por fragmentar los parques. Es una táctica muy habitual en estos nuevos proyectos: al presentar por separado parques y líneas de evacuación, su impacto parece menor. O, como ocurre con Porcallos y Val do Folgoso, o con los cruceños de Cunca, Axóuxere y Rodeira: sus líneas de evacuación o son las mismas o están encadenadas. Desde la plataforma, recalcan que es necesaria esta lucha “porque en realidad se trata de un entramado de parques, así que si logramos paralizar uno de ellos, caen los demás”.

Reunión hoy en Bodaño

En la presentación de ayer, la plataforma recabó ya medio centenar de aleaciones contra el megaparque, y a ellas se suma otra veintena que se llevaron algunos de los presentes. Está previsto que hoy mantenga un encuentro con los vecinos de Bodaño, que meses atrás alegaron contra el documento de inicio de los tres parques mencionados de Cunca, Axóuxere y Rodeira. Y es que la plataforma nace con la intención de salvaguardar los intereses vecinales, ambientales y económicos de la comunidad frente a esta vorágine de proyectos de renovables.