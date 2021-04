El Concello de Forcarei ha anunciado que en las próximas semanas pondrá en marcha una nueva actividad encaminada a analizar con la juventud la violencia machista y la igualdad entre hombres y mujeres en las redes sociales. Esta iniciativa llevará por título “Desenreda la violencia machista” y busca que los más jóvenes conozcan y sepan detectar este grave problema en un mundo en el que cada día se mueven más.

La propuesta estará dirigida a los alumnos de los cursos de 3º y 4º de la ESO del IES Chano Piñeiro y las sesiones tendrán una duración de tres horas cada una. Durante las mismas se analizarán conceptos básicos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, la importancia del consentimiento, y sobre que constituye violencia sexual y ciberviolencia sexual (sexting, sextorsión, pornovenganza o grooming).

Asimismo, en el marco de esta actividad se llevará a cabo también la dinámica bautizada como “Historias de las redes”. Esta servirá para comprobar si se interiorizaron los conceptos presentados y para analizar los tipos de ciberdelitos que tienen lugar habitualmente entre la juventud. Además, se utilizará para visualizar las estrategias que suelen emplear las personas agresoras al chantajear a las jóvenes a través de las redes sociales y las aplicaciones móviles.

Para adentrarse más en esta problemática y para que el alumnado del IES Chano Piñeiro sea más consciente de los peligros que se esconden en las redes sociales, habrá una charla de una persona que mostrará su testimonio sobre su experiencia vivida como víctima de ciberviolencia sexual.

Finalmente, la sesión está prevista que finalice con una actividad en la que chicas y chicos, divididos por grupos, elaborarán el “Decálogo del buen trato”. En él escribirán cuáles consideran que son las características que creen que debe tener una relación sexual sana e igualitaria.

La iniciativa propuesta por el Concello de Forcarei y que cuenta con un presupuesto de 1.036 euros, será financiada por el Ministerio de Igualdad a través del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

El programa Mulleres en Acción Violencia Zero regresa a Silleda

El programa Mulleres en Acción Violencia Zero, de la Deputación de Pontevedra, regresará la próxima semana a Silleda. La cita será el miércoles 28 de abril a las 12.00 horas en el auditorio del Salón Parroquial, con los alumnos de tercero y cuarto de la ESO del colegio María Inmaculada. En esta ocasión, el protagonismo será para la compañía Enconarte Produccións, que representará “Sorpresa”, una pieza “hecha por mujeres, para hablar de mujeres”. Con la excusa de una fiesta, el público que asiste a la representación podrá viajar por la vida de Nuera, “una mujer que dejó su profesión para ejercer de madre, una mujer educada en el catolicismo feroz y en el patriarcado, una mujer medicada y una mujer inteligente, riquiña y sensible y con intensas ganas de jugar, de vivir y de amar”. Serán veinte minutos de tiovivo emocional con muchas risas, pero también con mucha emoción, en un espectáculo interactivo sin pelos en la lengua, que da cuenta del empoderamiento de una mujer. Arantxa Treus (Vigo, 1975) es la protagonista de esta pieza. Se formó cómo como actriz en la Artística (Vigo) y en la Escuela de Teatro Arte4 (Madrid), donde estudió voz e interpretación audiovisual. Xurxo Cortázar se encarga de poner la voz en off a la obra.