Diez fuentes de agua no apta para el consumo humano ha detectado el Concello de Silleda entre las 28 analizadas. El departamento municipal de aguas ha puesto en marcha la señalización de los manantiales públicos, con los respectivos carteles de “potable” o “no potable”, después de dar cuenta de las últimas analíticas realizadas.

Junto con el indicativo de las características de las fuentes, los operarios municipales colocan los datos de los análisis practicados a los caudales. De las 28 practicadas esta misma semana hay una decena cuya agua no es apta para el consumo, si bien en algunos casos se repetirán las pruebas de laboratorio, puesto que arrojan indicadores leves de no potabilidad. A tenor de los análisis culminados hasta la fecha, los manantiales de los que no se deberá beber son los de Merín, en la parroquia de Fiestras; O Barral, Bazar y As Rosquilleiras, en Abades; Fonte de Arriba, en Sachocos (Negreiros); O Campo de Vilar (Cira); O Lavadoiro (Dornelas); la del campo de la fiesta de Lamela y la situada junto a la taberna de Graba. Algunas de ellas ya no eran potables desde hace años. A petición vecinal también se realizó una analítica de llamada Fonte do Picho, en Bazar, que tampoco dio como apta para el consumo humano, si bien ya no se usa para este fin.

Mediante estas actuaciones “tratamos de velar por el correcto funcionamiento de las fuentes, para que el consumo de agua en estos manantiales públicos no implique un riesgo para la salud”, apunta el alcalde, Manuel Cuiña. Destaca que los paneles a colocar incorporan datos detallados con los motivos por los cuales el agua no se puede consumir, con el objetivo de “ofrecer cumplida información a la ciudadanía”.

Cien manantiales

Al mismo tiempo que se realizan los análisis y se cuelgan sus resultados en las propias infraestructuras, el Concello aprovecha para actualizar el registro de fuentes existentes en todo el término municipal, con el fin de tenerlas controladas. Según sus propias estimaciones, hay alrededor de un centenar de manantiales canalizados.