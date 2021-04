La Comisión Especial do Rueiro de Rodeiro se reunió ayer viernes de cara a un futuro acuerdo plenario mediante el que quedarán bautizadas 19 calles del casco urbano. Será un paso adelante en un largo proceso que estuvo paralizado durante meses. No en vano, esta comisión se creó de forma oficial en abril de 2016, hace cinco años, aunque su puesta en marcha ya había sido aprobada en 2015.

El alcalde, Rubén Quintá, explica que fueron los vecinos los que escogieron los futuros nombres de calles, con 40 propuestas: Rosalía de Castro; Avenida Monforte-Chantada; Río Arnego; Praza de Camba; Praza do Concello; Camiño de Inverno; Cardenal García Gil; Nova; Mestre Xulio Lois; Monte Faro; dos Muiños; Praza de Oseira; do Parque; da Capela; Sara Yebra; Val de Camba; Oseira; Avenida Aniceto Iglesias; A Gaiola; San Vicente; das Mulleres Rurais; de Maceiras; da Raña; da Feira; do Muiño; de Caspenas; da Torrevella; dos Agros; de Agolada; Camiño da Cavada; Codeseda; do Río; Travesía da Gaiola; Devesa Vella; Bautista Araujo; Javier Vales Faílde; Fernando de Camba (Duque de Camba); Gelión Cambero; Coto dos Mouros y Vila Romana-Porta de Arcos.

¿Participación vecinal?

El principal partido de la oposición, Unidade por Rodeiro, lamenta que la propuesta abordada ayer no sea inclusiva en género y que los nombres no saliesen de la participación de los vecinos de cada calle afectada. Critica que el gobierno solo aportara los listados de las propuestas de solo cuatro vecinos, elaborados ya en junio de 2018. Añade que en algunas propuestas “se hizo algún copia y pega de páginas de internet con errores graves”.

Por estas circunstancias, el partido que lidera Alberte Lamazares pide que se reformulen los procesos de elección de los futuros nombres de las calles para que sean sus residentes quien escojan la nueva denominación. “Solicitamos que dejen de lado el caos propuesto hoy (por ayer) y que entre todos los grupos políticos reformulemos los procedimientos de designación de los nombres de las calles”. Apunta, además, que es necesario rebautizar otros emplazamientos del casco urbano, como los parques.

Rondas vecinales por la afección de parques eólicos

Desde el Concello de Rodeiro, por otra parte, se presta atención individualizada a los vecinos y vecinas que están afectados por nuevos proyectos eólicos. Pero desde ayer el ejecutivo que encabeza Rubén Quintá pone en marcha una ronda de reuniones, parque a parque, dado que ningún proyecto es idéntico a otro. En los encuentros estarán presentes también técnicos de la empresa que contrató el Concello, para resolver dudas y facilitar documentación. Así, ayer el gobierno local mantuvo una reunión en el campo de la fiesta de Vilela, con todos los dueños de terrenos afectados por el parque eólico Maxal, así como con los que padecerán los efectos de Val do Folgoso. En este caso, la reunión tuvo lugar en Rañestras.