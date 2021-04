Si Lalín decidió cancelar con poco más de un mes de antelación la Feira do Cocido, que ya había sido reprogramada para el 16 de mayo, es lógico que a estas alturas aún no se sepa si va a haber o no los festejos patronales de As Dores, en septiembre. Será la situación sanitaria la que decida si vuelven a Lalín las barracas, las orquestas y demás atracciones emparejadas a estos festejos.

En una entrevista en la radio municipal el alcalde, José Crespo, dejó claro que “vamos a saber si hacemos las fiestas o no a finales de agosto; antes no podemos decidirlo”. A favor de poder recuperar estos festejos está el hecho de que países que ya han vacunado al 70% de su población están volviendo a la normalidad en cuanto a actos y eventos. “Si es cierto lo que dice el gobierno, que entre julio y agosto estará inmunizado el 70% de la población, y dentro de ese 70% está toda la población de riesgo, a lo mejor cambia la tocata. Creo que podremos hacer cosas”. Con esas perspectivas, el regidor confía en “poder hacer una Navidad casi normal”.

Y en la misma línea de incertidumbre que las fiestas de As Dores están los festejos estivales en las parroquias. “Algunas harán algo y otras no, dependiendo de las restricciones. Las fiestas del verano que viene, incluidas las de Lalín, van a ser improvisadas. Aquí nadie sabe qué va a pasar, por lo que nadie puede garantizar nada”, apostilla el regidor. Crespo, sobre la pandemia en el municipio, quiso indicar que “la población se está portando de una forma bastante correcta, creo que no deberíamos tener problema, pero eso no lo sabe nadie”.

Plaza de Abastos

Respecto a la moción que defenderá Compromiso por Lalín en el pleno para la reforma de la planta inferior de la Praza de Abastos y la adjudicación de sus puestos libres, Crespo replica que “quiero recordarle a Compromiso que las lecciones que pueden darnos en este plan son prácticamente ninguna. Quedaron de hacer un espacio gastronómico en la parte de abajo, que no hicieron, y luego estuvieron parados con el supermercado, que es la locomotora de la Plaza, un año y pico. Creo que no hicieron los deberes”.

Sobre el concurso para cubrir esos puestos vacíos y que nadie solicitó, admite que “hay que seguir trabajando a ver si ahora cualquier persona que esté interesada en cualquiera de los sitios, podría instalarse prácticamente de forma automática. A ver si poco a poco vamos cubriéndolos todos”.

Sobre el ritmo de obras en el Concello a raíz de la pandemia, confía en ir regresando a la normalidad, tras invertir más de un millón de euros en ayudas y planes para superar la crisis. Una cuantía que, obviamente, no estaba previsto destinar a esta cuestión, al no contar con una pandemia de estas magnitudes. Si no hay novedades, dentro de un mes tendrá lugar la colocación de la primera piedra del futuro Centro Integral de Saúde. Cuando funcione, “la Xunta habrá invertido a lo mejor 12 millones de euros”, en un inmueble que comenzó a gestarse hace ya 14 años. Crespo confía en que este mismo año también comiencen las expropiaciones para la cuarta fase del polígono Lalín 2000.

Convenio de 10.000 euros con Aspadeza

El regidor lalinense, José Crespo, y la presidenta de Aspadeza, María Taboada, firmaron un convenio de colaboración anual mediante el que el Concello aporta 10.000 euros al colectivo para llevar a cabo actuaciones conjuntas en materia de atención a personas con discapacidad. Aspadeza atiende a diario a 35 personas de 59 familias. El programa de actividades que permite poner en marcha la aportación municipal contempla tres apartados: acciones de mantenimiento de las instalaciones del propio centro y colaboración en la limpieza de 81 jardineras municipales en una decena de calles y plazas del casco urbano; colaboraciones puntuales con el Desván Municipal y colaboraciones, también puntuales, en la señalización de rutas de senderismo municipales. En estos dos casos, las colaboraciones han de ser comunicadas con antelación al Concello. La finalidad de este convenio es promover la integración social y laboral de las personas con discapacidad.