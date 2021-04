El Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Lalín (GES) podría ver aumentada su plantilla de forma temporal durante el presente año. Así lo indicó el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el acto de entrega de un camión autobomba ligero al Concello de Lalín. Es un vehículo similar al que recibieron el lunes los profesionales del mismo servicio en A Estrada y que permitirá actuar en zonas y núcleos con calles y caminos estrechos a los que no pueden acceder otros de mayores dimensiones.

Los efectivos del GES que opera en Lalín contarán con este vehículo destinado a intervenciones de salvamento y contraincendios, que el gobierno gallego adquirió por 150.000 euros. Lleva instalada una bomba contraincendios y una cisterna de más de 1.100 litros de agua, cantidad suficiente para actuar en un fuego urbano, que permite trabajar con alta presión y, por tanto, aumentar la eficacia de extinción.

El nuevo camión será la base para “las nuevas emergencias” de Lalín, tal como indicó el alcalde, José Crespo, que destacó la “gran profesionalidad” tanto de los integrantes del GES como de los tres de Protección Civil. “Supondrá un plus importante sobre lo que veníamos haciendo”, manifestó el regidor, que reconoció el mérito de la concejala de Seguridad Ciudadana, Eva Montoto, en la consecución de la nueva dotación.

Alfonso Rueda coincidió en la “necesidad” del nuevo vehículo, “porque el que había se combinaba mal con las tareas forestales en verano”. Calificó de “muy potente y profesional” el servicio lalinense y recogió las peticiones de más personal trasladadas por el gobierno local. La posibilidad de ampliar la dotación “estará sobre la mesa” a final de año, cuando se aborde la planificación para el siguiente ejercicio. Entretanto, “vamos a intentar colaborar ya este año”, dijo, para que el GES de Lalín “pueda tener algún tipo de ampliación”. “Se hace necesario más personal para cubrir los turnos y dar un servicio óptimo, por eso vamos a intentar echar una mano, aunque para este año los GES ya estén determinados”, añadió.

La Xunta ha cedido material por valor de 20 millones de euros a los concellos para los GES y las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, a quienes agradeció su esfuerzo para velar por la seguridad de los ciudadanos. Incidió en la necesidad de que estos profesionales cuenten con el equipamiento necesario para llevar a cabo su trabajo en las mejores condiciones y prestar un servicio “lo más ágil y eficaz posible”. A propuesta autonómica, en la comisión de seguimiento –de la que también forman parte las diputaciones provinciales y la Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias)– se acordó crear este año seis nuevos grupos: Tres corresponden a la provincia de Pontevedra –en A Cañiza, A Lama y Mos/Redondela, que, igual que el de A Estrada-Lalín, tendrá una subsede en cada uno de los dos municipios–, dos a Ourense (Maceda y A Veiga) y el de Noia. Estos grupos “contribuyen a mejorar y reducir los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia”, subrayó Rueda. Así que apela a la colaboración entre administraciones para continuar completando el mapa de emergencias en la comunidad. Galicia cuenta con 29 GES y cuatro servicios municipales, nueve de ellos en la provincia, incluido el formado entre A Estrada y Lalín.

La Agasp forma a 8.000 profesionales cada año

La Academia Gallega de Seguridad Pública (AGASP) se ha convertido en apenas tres décadas en un referente en la formación de los cuerpos de seguridad y emergencias de Galicia, tal y como explicó el director general de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, en su balance ante el Parlamento de Galicia. Fue creada en 1992 para cubrir la carencia de una formación “uniforme y homogénea” de los policías locales y de los efectivos de emergencias, que hasta entonces dependían de los medios de los que disponía cada concello. Con sede central en A Estrada, comenzó formando a la Policía Local y a la unidad adscrita a la Xunta de Galicia, pero a partir de 2015, a raíz de un convenio con el Ministerio de Interior, pasó a ocuparse también de la formación de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que trabajan en Galicia. En 2017 asumió los procesos de selección de los cuerpos de las policías locales de Galicia, haciéndose cargo la Xunta de todos los costes y liberando a los ayuntamientos de su gestión. Ha ido ampliando de año en año su oferta formativa, teniendo en la actualidad una media de 800 alumnos anuales.

Actividad en pandemia

La pandemia no podía paralizar la actividad de la academia cuando más necesaria se hacía la ayuda de los cuerpos policiales y de emergencias al conjunto de la población, por lo que el servicio presencial se reconvirtió en un centro de formación on line con más de 7.000 horas lectivas en las que se titularon 3.131 alumnos en el área de la seguridad. Superados los meses de confinamiento, la Agasp se dotó de todas las medidas de seguridad frente al COVID para formar a la 12ª promoción de la Policía Local, con 134 alumnos; es la más numerosa de su historia, igual que la de mandos, con 34 participantes. Con todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad, el centro irá retomando la formación presencial sin renunciar a las clases a distancia, con la previsión de formar en 2021 a 97 alumnos de la 13ª promoción de la Policía Local y mandos, además de realizar 67 cursos on line, con 4.500 plazas ofertadas y 9.000 horas lectivas. En el área de emergencias está previsto realizar 154 cursos en 4.471 horas lectivas, para los que se ofertan 3.950 plazas.