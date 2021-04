Calcomanías con historia

Toxos e Rolling Stones

Esta iniciativa foi presentada onte nos exteriores da Escola Semente, na rúa do Ceo, en Santiago. Ten como meta repartir 10.000 calcomanías, con 10 motivos distintos de deseño gráfico da historia de Galicia. En decembro dese 2019 un xurado composto por activistas da Comisson de História e de estudantes de Semente e do Camballón escolleu os dez temas destas tatuaxes temporais: un petroglifo; unha caetra galaixa (é un escudo prerromano); a bandeira sueva; unha ferreña de pandereteira; un toxo; o escudo coa serea que deseñara Castelao; un polbo cunha gaita (elaborado polos estudantes); a icónica boca dos Rolling Stones, pero coa bandeira galega na lingua; un mapa de Galicia coa bandeira galega da estrela e, por último, o cartaz que realizara Camilo Díaz Baliño a favor do estatuto de autonomía en 1936.

Con estas tatuaxes temporais, a xente máis nova poderá identificar distintas etapas históricas de Galicia, e achegarse a pecualiridades da súa cultura ou da súa gastronomía. De feito, desde a organización indícase que “esta actividade quere colocar diante dos ollos da infancia e da mocidade a importancia da comunicación visual e o seu compoñente lúdico desde unha perspectiva galega”. Desta maneira, dun xeito ameno e moi visual, a xente máis nova vaise adentrando, coñecendo e transmitindo a flor de pel contidos da historia e da lingua galegas.

Trátase de traballar coa xente máis nova na normalización lingüística e na importacia do idima. Por iso colabora co Marco do Camballón o proxecto educativo Semente, que conta con outros centros en Vigo, Lugo, A Coruña, Trasancos. Pola súa banda, A Gentalha do Pichelxa ten elaborado diferentes materiais para difundir a historia de Galicia.

Sete anos de proxectos

Polo que respecta ao instituto de Vila de Cruces, a edición destas 10.000 calcomanías é a evolución natural dun proxecto anterior. Noutros cursos, mediante o proxecto Tattoos da Galiza puido reunir máis de 500 fotos con tatuaxes de palabras en galego, ou iconos da cultura galega. Con todo o material recollido, puido editar un libro, grazas á aportación económica de centos de persoas. Todas estas iniciativas, á súa vez, están dentro de Palabras de Pedra, que dende hai sete anos tenta visibilizar o valor do idioma galego como instrumento de desenvolvemento escolar e cultural, pero tamén económico e social.

Á marxe destas actividades, o instituto imparte desde hai cinco cursos a materia optativa de Regueifa e improvisación oral en verso, para segundo de ESO.