Un grupo de padres de 6º B del Colegio Scientia Lalín (antiguo Sagrado Corazón) han remitido una carta al equipo directivo del centro para expresar su “disconformidad y malestar propiciados por los acontecimientos sucedidos el día 19 de abril ante la medida adoptada por ustedes: cesar a Doña María García Montoto, tutora de nuestros hijos de Educación Infantil y otros cinco compañeros más”.

La misiva continúa diciendo que “somos conscientes de que el colegio para ustedes no deja de ser una empresa. Deberían tener en cuenta de que la educación no es maximizar beneficios empresariales, que los niños no son números. Tendrían que valorar otros datos antes de tomar una decisión tan drástica”. Y recuerdan que “debido a la situación actual provocada por el COVID-19, este año está siendo muy difícil para nuestros hijos, que han hecho frente a la pandemia como auténtico campeones y héroes”. Añaden en su carta que “durante este curso han pasado por dos cuarentenas con sus tutoras, y dos cambios de profesoras tutoras, y a dos meses de finalizar el curso tendrían que volver a adaptarse a una tercera profesora de referencia. Son niños de 5 años, personitas de rutinas, que les cuesta asumir cambios”.

Estudiante especial

Por otro lado, los padres aluden “a un alumno muy especial y querido por sus compañeros, un niño con dificultades, retraso madurativo y demás secuelas, que ha mejorado su aprendizaje de la mano de María García Montoto”.

El escrito concluye pidiendo a la dirección que “pregunten a niños, padres, docentes, personal de apoyo (comedor, limpieza) cómo están nuestros hijos con su profesora María: encantados, incentivados, motivados e ilusionados”. Por todo ello, los progenitores de los niños de esta clase del centro ruegan “que les concedan a nuestros hijos terminar este curso académico con su profesora María García Montoto”, que califican como “excelente profesional como avala su trayectoria”.